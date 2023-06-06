Міністр оборони Німеччини: Україна має право використовувати західну зброю на території РФ

Берлін завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону

Міжнародне право дозволяє Україні використовувати західну зброю на території РФ з метою самооборони. Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив 5 червня в інтерв'ю DW.

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Відповідаючи на запитання щодо побоювання використання німецького озброєння на території Росії, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.

За його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він заявив, що союзники покладаються на українську сторону.

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«Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне», – сказав він.

За словами Пісторіуса, припинення постачання зброї Україні по суті означало б – «давайте завтра покінчимо з Україною».

«Тож це не рішення. Україна – суверенна країна. І Україна має сама вирішувати, коли настане час для переговорів або для чогось ще. Це не залежить від нас», - наголосив глава МО ФРН.

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