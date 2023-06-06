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Міністр оборони Німеччини: Україна має право використовувати західну зброю на території РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини: Україна має право використовувати західну зброю на території РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
фото з відкритих джерел

Берлін завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону

Міжнародне право дозволяє Україні використовувати західну зброю на території РФ з метою самооборони. Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив 5 червня в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на запитання щодо побоювання використання німецького озброєння на території Росії, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.

За його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він заявив, що союзники покладаються на українську сторону.

«Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне», – сказав він.

За словами Пісторіуса, припинення постачання зброї Україні по суті означало б – «давайте завтра покінчимо з Україною».

«Тож це не рішення. Україна – суверенна країна. І Україна має сама вирішувати, коли настане час для переговорів або для чогось ще. Це не залежить від нас», - наголосив глава МО ФРН.

Раніше повідомлялося, що член зовнішньополітичного комітету бундестагу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав швидше розпочати передачу Україні німецький аналог ракети Storm Shadow – крилату ракету Taurus KEPD 350, яку виробляють на заводі у Шробенхаузені (регіон Баварія у Німеччині). 

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Теги: міністр Україна Берлін озброєння

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