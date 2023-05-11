У Польщі затримали зловмисника, який влаштував кровопролиття у дитячому будинку

Під час різанини у інтернаті для дітей-сиріт в Польщі загинула одна особа і дев’ятеро зазнали поранень

Унаслідок ножового нападу на дитячий будинок у центральній Польщі одна дівчинка-підліток загинула та дев'ятеро отримали поранення. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трагічний випадок стався в селі Томіславіце вночі. П'ятьох постраждалих відправили до лікарні, а решта отримали медичну допомогу на місці події, повідомляє Польське пресове агентство з посиланням на місцеву поліцію та прокуратуру.

Зазначається, що 19-річного зловмисника затримала поліція.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці події під керівництвом прокурора працювала поліція, яка встановлювала мотиви зловмисника та перебіг події, додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що інститут Повітряних сил оголосив, що у Польщі впала російська ракета.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі викликає посла РФ Сергія Андреєва на розмову. Причиною тому став інцидент над Чорним морем, коли винищувач росіян перехопив польський літак.