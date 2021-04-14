За легендою навчань, танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію оборони

Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, тренуються в умовах наближених до бойових

Україна проводить військові навчання на адмінкордоні з Кримом, повідомляє в Facebook Командування об'єднаних сил Збройних сил України.

«Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника», – йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, танковий підрозділ за підтримки піхоти спробував прорвати лінію оборони.

«Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію», – повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як зазначив командувач, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 «Рапіра» швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Разом із тим, за словами командувача, танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

«Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, тренуються в умовах наближених до бойових. На перший погляд може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу в значній мірі змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою у особового складу», – наголосив Наєв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення. Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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