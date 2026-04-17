«Гарантуватиме захист на десятиліття». Зеленський окреслив стратегічне завдання України

Президент: «Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО»
Як зазначив український лідер, виробництво ППО – це «серйозне стратегічне завдання» для нашої держави

Через війну в Ірані існує потенційна загроза для постачання озброєння в Україну. Київ спільно з міжнародними партнерами працює над збереженням і посиленням оборонних можливостей держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Україна перебуває в постійній координації з союзниками, зокрема з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Швецією. «Візити цього тижня були саме про це – щоб ми весною, літом могли зберігати стійкість України, силу України, щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні», – каже президент.

Український лідер наголосив, що ключовим завданням є забезпечення стабільної підтримки України у весняно-літній період, аби не допустити послаблення оборонних спроможностей держави та зменшити можливості Росії використовувати глобальні економічні коливання, зокрема зростання цін на нафту.

«Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО – системи, ракети тощо», – зазначив він.

Президент наголосив, що виробництво ППО – це серйозне стратегічне завдання для України, яке «гарантуватиме захист на десятиліття». «Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це і промислова база, – це ключові речі», – додав глава держави.

Нагадаємо, Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО.

До слова, Росія могла використати так зване великоднє перемир’я для накопичення ракет і дронів перед новими масштабними ударами по Україні. Аналітики вважають, що під час оголошеного Росією «великоднього перемир’я» 11-12 квітня російські війська, ймовірно, отримали можливість накопичити запаси озброєння для двох великих серій атак.

