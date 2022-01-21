Українці завдяки е-підписам за рік зекономили неймовірну кількість паперу: цифри вражають

Все більше українців користуються електронними підписами та печаткою

Кількість збереженого паперу у пачках сягнула б висоти 98 Еверестів

У Мінцифри повідомили, що упродовж 2021 року громадяни України загалом скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 млрд разів. Понад мільярд із них – «Дія.Підписом».

Як стверджують у відомстві, це удвічі більше, ніж у 2020 році. Заступниця міністра Людмила Рабчинська пояснила: якщо уявити вежу з пачок невикористаного паперу, її висота сягатиме щонайменше 870 кілометрів.

«Це як до українського супутника «Січ-2-30» і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless для наочності», – зауважила посадовиця.

За даними Мінцифри, у середньому кожен користувач щороку підписує онлайн понад 800 документів. Українці стали частіше укладати та підписувати договори онлайн, а також вести документообіг онлайн.

Станом на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже у два рази – з 6 до 10,8 млн.

Загалом українці отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році. Цей вдвічі більше, ніж результати 2020 року.

Наприкінці 2021 року кількість діючих електронних підписів сягає 14,7 млн. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації змінило процедуру створення електронного «Дія.Підпис», який потрібен для генерування Covid-сертифікатів, зокрема, прибравши потребу в рухах головою.

До слова, в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії»: в Офісі президента розкрили деталі.

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