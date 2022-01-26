Рада Федерації Росії закликала озброїти окупаційні режими «ДНР» та «ЛНР»

Російський політик не уточнив, яку саме зброю вважає за необхідне передати окупаційним режимам ОРДЛО

Віцеспікер дорадчого органу заявив, що Україна готується до «військової агресії» проти ОРДЛО

Віцеспікер верхньої палати Федеральних зборів РФ Андрій Турчак закликав російську владу підтримати окупаційні режими ОРДЛО, направивши їм деякі види озброєння. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Російський політик, секретар генради провладної партії «Єдина Росія» заявив, що Україна нібито готує військову агресію щодо окремих районів Луганської та Донецької областей.

«Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати Луганській і Донецькій «народним республікам» необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом», – заявив він.

Раніше про нібито підготовку Україною до проведення військової операції на Донбасі також заявляв ватажок «ДНР» Денис Пушилін. Він повідомив російським ЗМІ, що збройні формування окупаційного режиму вже провели низку навчань та «відпрацювали спільні дії між екстреними службами».

Як повідомлялося, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

Наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

25 січня в Україну прибув третій літак із американською військовою допомогою.

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