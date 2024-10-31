Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука

Руслан Стефанчук заявив, що економія від переведення годинників за наявності новітніх технологій несуттєва

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування переведення годинників на літній час. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт... Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт», – сказав Стефанчук.

Голова ВР додав, що законопроєкт логічно підписати після того, як Україна перейшла на зимовий час. Він також зауважив, що економія від переведення годинників за наявності новітніх технологій несуттєва.

Нагадаємо, що 16 липня парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

Однак, як повідомило джерело BBC, президент Володимир Зеленський закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній досі не підписав і не планує цього робити.

Як повідомлялося, перехід на зимовий час в Україні відбудеться 27 жовтня 2024 року. О 04:00 годинник переведуть на одну годину назад на 03:00, що дасть усім додаткову годину сну.

До слова, український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович розкритикував закон про скасування літнього часу. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Як повідомлялося, заступник міністра енергетики Микола Колісник запевнив: скасування переходу на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні, оскільки споживання електроенергії не збільшиться.