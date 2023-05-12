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Привласнив ₴17 мільйонів підприємства НААН: суд узяв під варту одного з підозрюваних

Діана Гасюк
glavcom.ua
Привласнив ₴17 мільйонів підприємства НААН: суд узяв під варту одного з підозрюваних
підозрюваний у привласненні майже 17 млн грн коштів державного підприємства залишиться під вартою ще на два місяці
фото з відкритих джерел

Згідно із судовим рішенням, фігурант має перебувати під вартою до 7 липня поточного року

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору приватного товариства, підозрюваному у привласненні майже 17 млн гривень коштів одного з державних підприємств Інституту сільського господарства степу Нацакадемії аграрних наук. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила в Телеграмі.

 Ідеться про директора товариства, на рахунки якого була переведена частина привласнених грошових коштів.

«Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2,013 млн грн застави. Строк тримання під вартою до 7 липня поточного року», – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладений обов’язок прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора і суду та повідомляти їм про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Також фігурант буде зобов’язаний носити електронний засіб контролю, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками й здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби в Полтавській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд/ вʼїзд в Україну.

Підозрюваному буде заборонено відлучатися з Полтави без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду.

Раніше повідомлялося, що суд за клопотанням слідчого Національної поліції ухвалив рішення про відсторонення від посади керівника Національної аграрної академії наук України Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

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Теги: прокуратура паспорт прокурор документи Антикорупційний суд кордон вирок УПЦ МП

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