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Губернатор Флориди Десантіс офіційно заявить про балотування на пост президента США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Губернатор Флориди Десантіс офіційно заявить про балотування на пост президента США
губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс
фото з відкритих джерел

Губернатор Флориди Рон Десантіс зробить це оголошення під час розмови з мільярдером Ілоном Маском у компанії Twitter

Губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс завтра ввечері оголосить про участь у праймеріз Республіканської партії для висунення своєї кандидатури на пост президента США на виборах 2024 року. Про це інформує Fox News.

Очікується, що разом з оголошенням Десантіс подасть відповідні документи до Федеральної виборчої комісії.

Губернатора Флориди за рейтингом поступається експрезидентові Дональду Трампу, але випереджає решту ймовірних кандидатів в опитуванні членів Республіканської партії.

44-річний Десантіс виграв свої перші вибори на посаді губернатора у 2018 році завдяки значній підтримці з боку Трампа. На відміну від експрезидента виступає за продовження підтримки України у війні. 

Але став самостійною силою, побудувавши політичний бренд, який простягається від узбережжя до узбережжя.

Раніше повідомлялося, що губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс, який може стати кандидатом у президенти США, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Читайте також: Новий конкурент Трампа: Тім Скотт офіційно оголосив про участь у виборах президента США
Теги: вибори партії документи Флорида

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