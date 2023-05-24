Губернатор Флориди Десантіс офіційно заявить про балотування на пост президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс зробить це оголошення під час розмови з мільярдером Ілоном Маском у компанії Twitter

Губернатор штату Флорида республіканець Рон Десантіс завтра ввечері оголосить про участь у праймеріз Республіканської партії для висунення своєї кандидатури на пост президента США на виборах 2024 року. Про це інформує Fox News.

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Очікується, що разом з оголошенням Десантіс подасть відповідні документи до Федеральної виборчої комісії.

Губернатора Флориди за рейтингом поступається експрезидентові Дональду Трампу, але випереджає решту ймовірних кандидатів в опитуванні членів Республіканської партії.

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44-річний Десантіс виграв свої перші вибори на посаді губернатора у 2018 році завдяки значній підтримці з боку Трампа. На відміну від експрезидента виступає за продовження підтримки України у війні.

Але став самостійною силою, побудувавши політичний бренд, який простягається від узбережжя до узбережжя.

Раніше повідомлялося, що губернатор-республіканець Флориди Рон Десантіс, який може стати кандидатом у президенти США, заявив, що підтримує ідею припинення вогню в Україні.