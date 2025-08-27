Головна Країна Політика
МВС пояснило умови виїзду за кордон для депутаток місцевих рад

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел

Клименко підкреслив, що якщо депутатка отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон можливий у межах службового відрядження

Уряд схвалив постанову про можливість перетину державного кордону жінками-депутатками місцевих рад під час воєнного стану. З'явилося роз'яснення щодо умов виїзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної, обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон», – йдеться у повідомленні.

Клименко підкреслив, що якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження.

Також, згідно з ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57. Надалі, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Нагадаємо, 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. 

До слова, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

