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Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ
Волонтери зауважили, що зустріч із Залужним відбудеться лише після перемоги
фото з відкритих джерел

За годину аукціону ставки вже зросли до 160 тис. грн

Луцький волонтер і медійник Мирослав Ватащук виставив на благодійний аукціон «Медіа-кава» зустріч з  ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це йдеться на сторінках спільноти у Facebook.

«Цей лот – єдиний і неповторний. Початкова ставка донату – 10 тис. грн. Крок ставки – 5 тис. грн або сума, кратна 5 тис. грн. Ставка не може перевищувати попередню ставку більше, ніж на 100%. Якщо ставка протягом 48 годин не перебивається, то оголошується переможною. У користувача, який її зробив, буде 48 годин, аби вийти на зв’язок із адміністратором медіакави щодо донату ставки. Я розумію, що цей лот – несподіванка для багатьох», – описав процедуру аукціону Ватащук.

За його словами, кавування із генералом відбудеться лише після перемоги, так як зараз «йому – не до дозвілля».

«Після оплати донату (переможної ставки) буде створено спільний чат із донатером та Анатолій Штефан, який допоможе узгодити зручні для донатера та Валерія Залужного дату, час і формат спілкування за кавою після Перемоги», – додав волонтер.

Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ фото 1
фото: Facebook / Myroslav Vatashchuk

Ватащук зауважив, що зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.

Аукціон розпочвся о 10:00 і станом на 11:00 03.07.2024 року найбільшою була ставка 160 тис. грн.

Хоча організатори заявили, що всі недотичні до ставок коментарі будуть видалятися, користувачі залишають жартівливі коментарі про «продаж квартири чи нирки», або ж запитують, чи передається виграш у спадок.

Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ фото 2
скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ фото 3
скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ фото 4
скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ фото 5
скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Наразі Залужний продовжує підготовку до роботи посла у Великій Британії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До слова, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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Теги: волонтер Facebook аукціон Валерій Залужний

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