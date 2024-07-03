Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ

Волонтери зауважили, що зустріч із Залужним відбудеться лише після перемоги

За годину аукціону ставки вже зросли до 160 тис. грн

Луцький волонтер і медійник Мирослав Ватащук виставив на благодійний аукціон «Медіа-кава» зустріч з ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Про це йдеться на сторінках спільноти у Facebook.

«Цей лот – єдиний і неповторний. Початкова ставка донату – 10 тис. грн. Крок ставки – 5 тис. грн або сума, кратна 5 тис. грн. Ставка не може перевищувати попередню ставку більше, ніж на 100%. Якщо ставка протягом 48 годин не перебивається, то оголошується переможною. У користувача, який її зробив, буде 48 годин, аби вийти на зв’язок із адміністратором медіакави щодо донату ставки. Я розумію, що цей лот – несподіванка для багатьох», – описав процедуру аукціону Ватащук.

За його словами, кавування із генералом відбудеться лише після перемоги, так як зараз «йому – не до дозвілля».

«Після оплати донату (переможної ставки) буде створено спільний чат із донатером та Анатолій Штефан, який допоможе узгодити зручні для донатера та Валерія Залужного дату, час і формат спілкування за кавою після Перемоги», – додав волонтер.

фото: Facebook / Myroslav Vatashchuk

Ватащук зауважив, що зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони.

Аукціон розпочвся о 10:00 і станом на 11:00 03.07.2024 року найбільшою була ставка 160 тис. грн.

Хоча організатори заявили, що всі недотичні до ставок коментарі будуть видалятися, користувачі залишають жартівливі коментарі про «продаж квартири чи нирки», або ж запитують, чи передається виграш у спадок.

скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk

скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk

скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk

скриншот: Facebook / Myroslav Vatashchuk

Нагадаємо, Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Наразі Залужний продовжує підготовку до роботи посла у Великій Британії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До слова, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.