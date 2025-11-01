Головна Країна Події в Україні
Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму
Поруч з віллою є криті та відкриті тенісні корти, спортивний та дитячий майданчики, парк для прогулянок
фото з відкритих джерел

Майно, виставлене на продаж, надбано ще до окупації півострова 

Батько співачки Алсу, нафтовий магнат Раліф Сафін, продає віллу під Севастополем за мільярд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Шикарна вілла, а точніше, цілий комплекс будівель різного призначення, розташований в елітному котеджному селищі «В'язова гай» села Орловка біля Севастополя. Правда, котедж пустує – останній раз Алсу тут бачили ще до анексії Криму РФ.

Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму фото 1

Об'єкт елітний, розрахований на серйозного покупця. Натяку на зниження ціни немає, а навіть навпаки: у 2024 році за віллу просили 800 млн рублів, а тепер цифра округлилася до мільярда.

Поруч з віллою є криті та відкриті тенісні корти, спортивний та дитячий майданчики, парк для прогулянок, конюшня та манеж.

Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму фото 2

Головна будівля на ділянці в 1,58 гектара – чотириповерхова вілла. Тут облаштовано 14 спалень, вітальня-їдальня, зал, винний льох, косметичний салон, кухня, бар. Є кілька залів – більярдний, тренажерний, музичний, для вечірок, для перегляду кіно. Також гардеробні, санвузли і тераси з видом на море.

До пляжу рукою подати, але поплавати можна і не виходячи з котеджу – є басейни: і для дорослих, і для дітей. Не забули і про лазні – російську і турецьку.

На земельній ділянці знайшлося також місце для солідних розмірів гаража і відносно невеликих будівель для охорони та іншої обслуги.

Раніше окупаційна адміністрація Криму запровадила заборону на рух електромобілів і гібридних авто через Кримський міст, починаючи з 3 листопада. Обмеження діятиме «до особливого розпорядження».

Як повідомлялося, у багатьох містах тимчасово окупованого Криму старт опалювального сезону зірвано: мешканці скаржаться на відсутність тепла, а комунальні служби не встигають ліквідувати прориви на тепломережах. 

За даними місцевих активістів, у кримській столиці опалення обіцяли підключити ще 20 жовтня, але до 26 жовтня багато будинків та цілих вулиць залишаються без тепла.

