В окупованому Криму пролунали вибухи

glavcom.ua
фото ілюстративне

Спостерігалися вибухи поблизу аеродрому Бельбек

У ніч на 14 листопада на території тимчасово окупованого Криму були зафіксовані гучні вибухи. Вибухи були чутні в кількох містах півострова, зокрема в Кіровському, Феодосії, Севастополі та Сімферополі. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих жителів, в Кіровському було чутно вибухи та стрілянину з кулеметів. Ці звуки також долітали з Феодосії. Окрім цього, у Красногвардійському районі було чутно звук безпілотного літального апарата.

Згодом, у Севастополі пролунали потужні вибухи після яких, за словами очевидців, затряслися вікна у будинках, а також спостерігалися вибухи поблизу аеродрому Бельбек, де було піднято винищувач. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи в Південній бухті міста. 

До слова, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, окупований Крим) – ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою опинився населений пункт Гвардійське у Сімферопольському районі.

Теги: Крим вибух

Теги: Крим вибух

