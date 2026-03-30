69-річний чоловік зустрів свою 84-річну кохану на Сумщині: історія подружжя

Олександр Ракоїд та Любов Усікова зустріли один одного у будинку-інтернаті для людей похилого віку
фото: Суспільне Суми

Для 69-річного Олександра Ракоїда шлюб із Любов'ю Усіковою був першим у його житті

На Сумщині в будинку-інтернаті для людей похилого віку одружилися 69-річний Олександр Ракоїд та 84-річна Любов Усікова. Олександр Ракоїд розповів, як він зустрів своє кохання та вперше одружився в 69 років. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Суми».

Олександр Ракоїд мешкає в Кролевецькому будинку-інтернаті для людей похилого віку на Сумщині. Саме тут він зустрів Любов Усікову. «Коли вже я на пенсію пішов, я вирішив піти проживати в інтернат, продовжувати життя в інтернаті. Тут і познайомилися з майбутньою нареченою. Життя змінилося. Поки на краще. Є хто поруч. І персонал нас обох підтримує», – розповів Олександр Ракоїд.

Спочатку чоловік майже не контактував з іншими мешканцями будинку, але із часом почав відвідувати різні заходи, де й зустрів своє кохання. 84-річна Любов Усікова родом із Дніпропетровської області. Жінка переїхала до будинку-інтернату після інсульту.

Вона розповіла, ким працювала протягом життя та пояснила, як потрапила до будинку для людей похилого віку. «Технічкою була, прала шахтарям, прибирала. А потім познайомилися з лікарем і він мене направив, каже: «Вам непогано буде тут», – розповіла Любов Усікова.

Після знайомства Олександр Ракоїд та Любов Усікова почали проводити час разом. У будинку-інтернаті розповіли, що пара разом були на прогулянках, спілкувалися, а також підтримували одне одного.

Згодом пара вирішила одружитися, Олександр Ракоїд зробив пропозицію своїй коханній. Наразі вони перебувають у шлюбі вже пів року. «Оформили свої стосунки й живуть сімейною парою окремо в кімнаті. Руки в нього майстровиті, він займається і допомагає в силу свого фізичного здоров’я, допомагає в прибиранні території, у майстерні працює, по годині – по дві працює з інструктором із трудової терапії. Тому зараз він веде активний спосіб життя», – розповіла директорка Кролевецького будинку-інтернату для людей похилого віку Лідія Макаровець.

Олександр Ракоїд має хобі – він малює картини. Своїми роботами чоловік прикрасив свою кімнату в будинку-інтернаті. Тепер із його творчістю Олександру допомагає його дружина. 

Також жінка зізналася, що вона почувається добре поруч зі своїм чоловіком. «Хорошо, він не ображає, ніде нічого, слава Богу. Весь час, де він – там і я», – зазначила Любов Усікова.

Нагадаємо, ветеран Тарас Левкович одружився зі своєю нареченою Вікторією Опришко. Військовий втратив обидві нижні кінцівки через мінно-вибухове поранення на фронті. Та це не завадило ветерану встати з крісла колісного та зустріти свою наречену біля вівтаря й дати їй обітницю, стоячи. 

