69-річний чоловік зустрів свою 84-річну кохану на Сумщині: історія подружжя

Олександр Ракоїд та Любов Усікова зустріли один одного у будинку-інтернаті для людей похилого віку

Для 69-річного Олександра Ракоїда шлюб із Любов'ю Усіковою був першим у його житті

На Сумщині в будинку-інтернаті для людей похилого віку одружилися 69-річний Олександр Ракоїд та 84-річна Любов Усікова. Олександр Ракоїд розповів, як він зустрів своє кохання та вперше одружився в 69 років. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Суми».

Олександр Ракоїд мешкає в Кролевецькому будинку-інтернаті для людей похилого віку на Сумщині. Саме тут він зустрів Любов Усікову. «Коли вже я на пенсію пішов, я вирішив піти проживати в інтернат, продовжувати життя в інтернаті. Тут і познайомилися з майбутньою нареченою. Життя змінилося. Поки на краще. Є хто поруч. І персонал нас обох підтримує», – розповів Олександр Ракоїд.

Спочатку чоловік майже не контактував з іншими мешканцями будинку, але із часом почав відвідувати різні заходи, де й зустрів своє кохання. 84-річна Любов Усікова родом із Дніпропетровської області. Жінка переїхала до будинку-інтернату після інсульту.

69-річний Олександр Ракоїд мешкає в Кролевецькому будинку-інтернаті для людей похилого віку фото: Суспільне Суми

Вона розповіла, ким працювала протягом життя та пояснила, як потрапила до будинку для людей похилого віку. «Технічкою була, прала шахтарям, прибирала. А потім познайомилися з лікарем і він мене направив, каже: «Вам непогано буде тут», – розповіла Любов Усікова.

Після знайомства Олександр Ракоїд та Любов Усікова почали проводити час разом. У будинку-інтернаті розповіли, що пара разом були на прогулянках, спілкувалися, а також підтримували одне одного.

84-річна Любов Усікова вийшла заміж за Олександра Ракоїда фото: Суспільне Суми

Згодом пара вирішила одружитися, Олександр Ракоїд зробив пропозицію своїй коханній. Наразі вони перебувають у шлюбі вже пів року. «Оформили свої стосунки й живуть сімейною парою окремо в кімнаті. Руки в нього майстровиті, він займається і допомагає в силу свого фізичного здоров’я, допомагає в прибиранні території, у майстерні працює, по годині – по дві працює з інструктором із трудової терапії. Тому зараз він веде активний спосіб життя», – розповіла директорка Кролевецького будинку-інтернату для людей похилого віку Лідія Макаровець.

Олександр Ракоїд та Любов Усікова вже пів року одружені фото: Суспільне Суми

Олександр Ракоїд має хобі – він малює картини. Своїми роботами чоловік прикрасив свою кімнату в будинку-інтернаті. Тепер із його творчістю Олександру допомагає його дружина.

Олександр Ракоїд малює картини. У цій справі його підтримує дружина фото: Суспільне Суми

Також жінка зізналася, що вона почувається добре поруч зі своїм чоловіком. «Хорошо, він не ображає, ніде нічого, слава Богу. Весь час, де він – там і я», – зазначила Любов Усікова.

