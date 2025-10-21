Головна Світ Соціум
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
В одному з міст Чехії заборонили прокат електросамокатів
Закон про заборону набуде чинності з початку наступного року

У Празі місцева влада оголосила про заборону користування вуличних електросамокатів. Нова заборона набуде чинності з 1 січня 2026 року. Причиною такого рішення стала проблема неконтрольованого руху цього транспорту вулицями столиці Чехії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Ceske noviny.

Крім цього, влада Праги повідомила про скарги місцевих щодо припаркованих самокатів, які заважають вільному руху на вулицях.

Пішоходи не почувають себе у безпеці, особливо через туристів, які влаштовують небезпечні ситуації на тротуарах. Також у мерії заявили, що найбільше аварій стається саме через електросамокати, а не велосипеди.

Щодо цього також висловився голова Чеської піратської партії, який також відповідальний за транспорт у мерії Праги Зденек Гржиб. Він зазначив, що в Празі будуть введені нові правила, які мають врегулювати рух електросамокатів та звільнити вулиці столиці від їхнього неконтрольованого руху.

Також він додав, що електросамокатами частіше користуються туристи, а не місцеві мешканці. «Електросамокати нарешті скасовані! Моя пропозиція нарешті схвалена міською радою. Із січня в Празі діє нова система регулювання громадського транспорту, яка включає заборону на надання електросамокатів», – написав у соцмережах Зденек Гржиб.

Компанії Lime, яка займається постачанням електросамокатів до Чехії, була засмучена відповідним рішенням влади. Однак директор компанії в Чехії Вацлав Петр, повідомив, що наразі в інших містах Чехії намагаються вирішити це питання. За його словами, прокат самокатів – це корисна послуга для місцевих. До того ж за їхніми даними самокатами користуються не лише туристи, але й самі чехи.

Нагадаємо, один із районів Праги хоче підвищити туристичний податок у чотири рази. 

