Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 4 жовтня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Єротея, єпископа Атенського. Це свято присвячене його стійкості у вірі, як одного з перших учнів апостола Павла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського, який жив у 1 столітті. Згідно з переказами, він був одним із перших мешканців Афін, хто прийняв християнство після проповіді апостола Павла. Святий Єротей став першим єпископом в Афінах і був високо оцінений за свою мудрість та глибоку віру. Разом зі своїм другом Діонісієм Ареопагітом він, як вважається, був присутній під час Успіння Пресвятої Богородиці. За свою відданість проповіді Христа священномученик Єротей прийняв мученицьку смерть.

Молитви дня

О, священномученику Єротею, угоднику Христа і першопрестольнику Атенський! Ти, що вірою укріпився і прийняв мученицький вінець, молимо тебе: заступися за нас перед Господом. Випроси нам твердість у вірі та мужність у випробуваннях, щоб ми могли наслідувати твоє життя і свідчити про правду Твого Євангелія. Захисти нас від ворогів видимих та невидимих, охорони Церкву нашу і місто наше від усякого зла. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі, адже цей час вважався переходом до справжньої осені: