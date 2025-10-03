Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 4 жовтня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Єротея, єпископа Атенського. Це свято присвячене його стійкості у вірі, як одного з перших учнів апостола Павла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського

Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського, який жив у 1 столітті. Згідно з переказами, він був одним із перших мешканців Афін, хто прийняв християнство після проповіді апостола Павла. Святий Єротей став першим єпископом в Афінах і був високо оцінений за свою мудрість та глибоку віру. Разом зі своїм другом Діонісієм Ареопагітом він, як вважається, був присутній під час Успіння Пресвятої Богородиці. За свою відданість проповіді Христа священномученик Єротей прийняв мученицьку смерть.

Молитви дня

О, священномученику Єротею, угоднику Христа і першопрестольнику Атенський! Ти, що вірою укріпився і прийняв мученицький вінець, молимо тебе: заступися за нас перед Господом. Випроси нам твердість у вірі та мужність у випробуваннях, щоб ми могли наслідувати твоє життя і свідчити про правду Твого Євангелія. Захисти нас від ворогів видимих та невидимих, охорони Церкву нашу і місто наше від усякого зла.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі, адже цей час вважався переходом до справжньої осені:

  • Якщо багато горіхів, але мало грибів: Зима буде холодною і сніжною.
  • Якщо листя з дуба і берези обсипається нечисто (не повністю): Слід очікувати суворої зими.
  • Погода на Єротея визначає погоду в найближчі три тижні.
  • Вітер дме з півночі: До холодної, але ясної погоди.
  • Якщо на кімнатному павутинні багато павуків: Осінь буде теплою та довгою.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 05:00
Олена Бескоровайна, співзасновниця угорсько-української двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті та співзасновниця «Голки» Маргарита Ситник
Серія мінувань та подяка Орбану. Інтерв’ю з засновницею першої української школи в Будапешті
26 вересня, 07:00
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
7 вересня, 05:00
Чернівецька філармонія готує реконструкцію зйомки телепередачі «Камертон доброго настрою» на Театральній площі
У Чернівцях відтворять перше виконання легендарної «Червоної рути»
12 вересня, 15:05
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня, 00:00
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
24 вересня, 22:00
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
28 вересня, 20:00

Суспільство

Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Соціологи визначили, яка з умов Путіна найменше дратує українців
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Київ зможе бити по енергетиці РФ. Вашингтон пояснив, які карти дасть Україні
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі
Потяг «Київ-Краматорськ» став «Ребелією». «Укрзалізниця» відреагувала на скандал у мережі

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua