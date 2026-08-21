Опалювальний сезон у Києві: Кличко оцінив готовність системи у 90%

Мер Києва нагадав, що Київ має найбільшу в Європі систему централізованого теплопостачання, яка будувалася десятиліттями

За словами Кличка, створення дублюючої мережі опалення для Києва за короткий час є надскладним завданням

Київ майже на 90% готовий до нового опалювального сезону, попри постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час круглого столу «35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора», передає кореспондент «Главкома».

За словами міського голови, одним із головних завдань є не лише відновлення та підготовка об’єктів централізованого теплопостачання, а й створення резервної системи на випадок пошкодження ключових енергооб’єктів.

«Відновлення станцій і підготовка до опалювального сезону майже на 90% готові», – зазначив Кличко.

Мер нагадав, що Київ має найбільшу в Європі систему централізованого теплопостачання, яка будувалася десятиліттями. Тому створення дублюючої мережі за короткий час є надскладним завданням.

Кличко також повідомив, що місто разом із державою реалізує проєкти резервного теплопостачання за принципом співфінансування «50 на 50». Частину планів підготовки вже презентували на засіданнях РНБО та депутатам Київради. Роботи на окремих об’єктах уже виконані на 90%, інші ще перебувають у процесі реалізації, зазначає мер.

Водночас Кличко підкреслив, що багато залежить від роботи протиповітряної оборони, адже навіть найкращий захист об’єктів не може гарантувати їхньої безпеки у разі прямого влучання.

Нагадаємо, підготовка України до нового опалювального сезону відбувається за «планами стійкості», що включають інженерний захист, розподілену генерацію та резервні джерела живлення. Втім, у Києві досі залишається ризикована зона щодо забезпечення теплопостачанням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Костянтин Ковальчук.