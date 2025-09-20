Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 21 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Кондрата

21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата. Це свято присвячене вірі та стійкості одного з Сімдесяти апостолів, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Кондрата

Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата, одного із Сімдесяти апостолів. За переказами, він був учнем Ісуса Христа і проповідував християнство в багатьох країнах. Кондрат був єпископом в Афінах та Магнезії. Він відомий тим, що написав апологію, тобто захисний твір, на користь християнства, який подав римському імператору Адріану. За свою віру він зазнав гонінь, був ув'язнений і помер мученицькою смертю. Його пам'ять вшановують як приклад стійкості та віри.

Молитви дня

О, святий апостоле Кондрате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на вулиці гарна погода – осінь буде сонячною.
  • Якщо йде дощ – осінь буде сирою та холодною.
  • Якщо вранці на траві багато роси – до теплої осені.
  • Якщо багато павутини – буде тепла та суха осінь.

Читайте також:

Теги: свято календар свята православна церква релігія традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці отримали великі дари від Бога
Українці отримали великі дари від Бога
24 серпня, 07:37
Українські ресторатори були ініціаторами щодо запровадження Дня українського борщу
День українського борщу 2025: дата, історія та цікаві факти про свято
13 вересня, 06:50
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 09:19
Юлія Свириденко: «Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України»
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
23 серпня, 10:03
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
27 серпня патріарх Філарет молився у Володимирському соборі під час всенічного бдіння
Патріарх Філарет долучився до богослужінь на свято Успіння
28 серпня, 22:11
30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
30 серпня, 12:15
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
6 вересня, 22:00
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня, 00:00

Суспільство

Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ
Повітряні сили показали кадри відбиття нічної масованої атаки РФ
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
Змушували танцювати та розігрувати сценки з мультика «Маша і Ведмідь»: штурмовик розповів про пережите у полоні
Змушували танцювати та розігрувати сценки з мультика «Маша і Ведмідь»: штурмовик розповів про пережите у полоні
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua