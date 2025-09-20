Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 21 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Кондрата

21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата. Це свято присвячене вірі та стійкості одного з Сімдесяти апостолів, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Кондрата

21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата, одного із Сімдесяти апостолів. За переказами, він був учнем Ісуса Христа і проповідував християнство в багатьох країнах. Кондрат був єпископом в Афінах та Магнезії. Він відомий тим, що написав апологію, тобто захисний твір, на користь християнства, який подав римському імператору Адріану. За свою віру він зазнав гонінь, був ув'язнений і помер мученицькою смертю. Його пам'ять вшановують як приклад стійкості та віри.

Молитви дня

О, святий апостоле Кондрате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: