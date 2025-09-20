Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 21 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Кондрата
21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата. Це свято присвячене вірі та стійкості одного з Сімдесяти апостолів, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого апостола Кондрата
21 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Кондрата, одного із Сімдесяти апостолів. За переказами, він був учнем Ісуса Христа і проповідував християнство в багатьох країнах. Кондрат був єпископом в Афінах та Магнезії. Він відомий тим, що написав апологію, тобто захисний твір, на користь християнства, який подав римському імператору Адріану. За свою віру він зазнав гонінь, був ув'язнений і помер мученицькою смертю. Його пам'ять вшановують як приклад стійкості та віри.
Молитви дня
О, святий апостоле Кондрате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо на вулиці гарна погода – осінь буде сонячною.
- Якщо йде дощ – осінь буде сирою та холодною.
- Якщо вранці на траві багато роси – до теплої осені.
- Якщо багато павутини – буде тепла та суха осінь.
Читайте також:
- Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
- Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
- Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
- Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Коментарі — 0