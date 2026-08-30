Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року

Найгарячішими залишаються Костянтинівський та Покровський напрямки

За минулу добу на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 60 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано п’ять боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

карта: ISW

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку

Відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік Лимана й Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

карта: ISW

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове й Новомиколаївка.

карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив чотири атаки в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка, Калинівське, Нове Запоріжжя, Маліївка.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки й Малої Токмачки.

Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни в Україні.