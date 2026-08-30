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Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Найгарячішими залишаються Костянтинівський та Покровський напрямки

За минулу добу на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 357 дронів-камікадзе та здійснили 3138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 60 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, сім артилерійських систем, шість пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано п’ять боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 167 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Також противник завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року фото 1
карта: ISW

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку

Відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти дев’ять разів атакували в районах Новоселівки, Чернещини та неподалік Лимана й Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та в бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр, Торецьке, Софіївка та в бік Миколайпілля й Кучерів Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року фото 2
карта: ISW

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новий Донбас та в районах населених пунктів Удачне, Горіхове й Новомиколаївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2026 року фото 3
карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив чотири атаки в бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоселівка, Калинівське, Нове Запоріжжя, Маліївка.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Павлівки й Малої Токмачки. 

Нагадаємо, триває 1649-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ фронт війна Генштаб

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