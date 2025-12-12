«Путін мені нічого поганого не зробив». Суд дослідив телефонні розмови екснамісника Лаври

За висновками експертизи, у висловлюваннях Лебедя є ознаки виправдування агресії проти України

Печерський районний суд Києва понад рік розглядає справу колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя. У двох останніх засіданнях суд завершив прослуховування записів телефонних розмов Лебедя з вірянами і представниками церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Лебедя звинувачують у виправдуванні збройної агресії РФ проти України, розпалюванні національної і регіональної ворожнечі, приниженні національної честі і гідності українського народу. Записи свідчать, що зміни в середовищі Української православної церкви Московського патріархату в перші дні повномасштабної війни Лебідь сприймав не інакше як бунт.

За висновками лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях Лебедя є ознаки виправдування збройної агресії РФ проти України і окупації частини території України, представлення війни як «внутрішнього громадянського конфлікту». Крім того, вбачаються ознаки розпалювання національної і релігійної ворожнечі, приниження національної честі і гідності українського народу.

Зокрема, у розшифровках Лебідь стверджував, що Путін «нічого йому поганого не зробив» та критикував монахів за образливі дописи в соцмережах про російського диктатора.

Розмова Павла Лебедя з монахом Лаври Лебідь: Ото, що ти сьогодні пишеш… Оті всякі в інстраграмах – мені показали люди. Ти не боїшся бога? Монах: Владика, не боюсь зовсім. Лебідь: А ти нєвєруючій?! Монах: Ні-ні. Владико, в мене нема страху, що я неправий. Лебідь: А в чом ти правий? Коли ти крав у Лаврі, я приходив, ти робив, що хотів. Ти мав страх тоді? Монах: Владика, я не крав! Лебідь: А що ти робив? Монах: Працював на послушаніє. Лебідь: І послушаніє я тобі ставив обманювати. $300 тис. із Казахстана? Монах: Владика, не вірте Феодорі. Повірте мені… Лебідь: А я, слухай, я тобі прочитаю: «Ті, хто підтримав путінську війну проти України, повинні бути відлучені від причастя на декілька років». Монах: Ну вони учасники кровопролиття. Тому що Путін пішов на Україну, він обʼявив… Лебідь: А ти не чув, коли кричав: «Путін – х*йло!». Ти не думав, що ти робиш? Монах: Тому що він зараз дійсно хуйло, владика. Лебідь: А ти хто? Монах: Я монах Києво-Печерської лаври. Лебідь (ображено): До сьогоднішнього дня.

Захист Лебедя стверджує, що висновки експерта є недопустимими і неналежними доказами. Адвокат Микита Чекман повідомив у засіданні, що експерт відповів на питання, які слідчий йому не ставив. Сторона захисту вбачає у діях експерта «грубі порушення норм процесуального законодавства. Якщо суд визнає Лебедя винуватим, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», 1 квітня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відкрила 208 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП. Серед фігурантів – 27 високопосадовців церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з РФ.