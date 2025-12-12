Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Путін мені нічого поганого не зробив». Суд дослідив телефонні розмови екснамісника Лаври

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Путін мені нічого поганого не зробив». Суд дослідив телефонні розмови екснамісника Лаври
Павлу Лебедю загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: УПЦ МП

За висновками експертизи, у висловлюваннях Лебедя є ознаки виправдування агресії проти України

Печерський районний суд Києва понад рік розглядає справу колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя. У двох останніх засіданнях суд завершив прослуховування записів телефонних розмов Лебедя з вірянами і представниками церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Лебедя звинувачують у виправдуванні збройної агресії РФ проти України, розпалюванні національної і регіональної ворожнечі, приниженні національної честі і гідності українського народу. Записи свідчать, що зміни в середовищі Української православної церкви Московського патріархату в перші дні повномасштабної війни Лебідь сприймав не інакше як бунт.

За висновками лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях Лебедя є ознаки виправдування збройної агресії РФ проти України і окупації частини території України, представлення війни як «внутрішнього громадянського конфлікту». Крім того, вбачаються ознаки розпалювання національної і релігійної ворожнечі, приниження національної честі і гідності українського народу.

Зокрема, у розшифровках Лебідь стверджував, що Путін «нічого йому поганого не зробив» та критикував монахів за образливі дописи в соцмережах про російського диктатора.

Розмова Павла Лебедя з монахом Лаври

Лебідь: Ото, що ти сьогодні пишеш… Оті всякі в інстраграмах – мені показали люди. Ти не боїшся бога?

Монах: Владика, не боюсь зовсім.

Лебідь: А ти нєвєруючій?!

Монах: Ні-ні. Владико, в мене нема страху, що я неправий.

Лебідь: А в чом ти правий? Коли ти крав у Лаврі, я приходив, ти робив, що хотів. Ти мав страх тоді?

Монах: Владика, я не крав!

Лебідь: А що ти робив?

Монах: Працював на послушаніє.

Лебідь: І послушаніє я тобі ставив обманювати. $300 тис. із Казахстана?

Монах: Владика, не вірте Феодорі. Повірте мені…

Лебідь: А я, слухай, я тобі прочитаю: «Ті, хто підтримав путінську війну проти України, повинні бути відлучені від причастя на декілька років».

Монах: Ну вони учасники кровопролиття. Тому що Путін пішов на Україну, він обʼявив…

Лебідь: А ти не чув, коли кричав: «Путін – х*йло!». Ти не думав, що ти робиш?

Монах: Тому що він зараз дійсно хуйло, владика.

Лебідь: А ти хто?

Монах: Я монах Києво-Печерської лаври.

Лебідь (ображено): До сьогоднішнього дня.

Захист Лебедя стверджує, що висновки експерта є недопустимими і неналежними доказами. Адвокат Микита Чекман повідомив у засіданні, що експерт відповів на питання, які слідчий йому не ставив. Сторона захисту вбачає у діях експерта «грубі порушення норм процесуального законодавства. Якщо суд визнає Лебедя винуватим, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», 1 квітня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст. 161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

До слова, з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відкрила 208 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП. Серед фігурантів – 27 високопосадовців церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з РФ.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні релігія Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 листопада, 00:00
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада, 00:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 4 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 грудня 2025: традиції та молитва
3 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
5 грудня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Священнослужителю загрожує до 10 років тюрми
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
2 грудня, 19:02
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 10:05

Кримінал

«Путін мені нічого поганого не зробив». Суд дослідив телефонні розмови екснамісника Лаври
«Путін мені нічого поганого не зробив». Суд дослідив телефонні розмови екснамісника Лаври
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
Розстріли під хмельницьким СБУ. Апеляція ухвалила рішення у резонансній справі
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Запросив військового на підставне «побачення», щоб підірвати. СБУ затримала агента РФ
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
Жінка ошукувала захисників, видаючи себе за «координаторку» фонду Федишин: що вирішив суд
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua