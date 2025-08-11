Головна Світ Соціум
Туреччина оговтується від потужного землетрусу. Експерти попереджають про нову загрозу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Туреччина оговтується від потужного землетрусу. Експерти попереджають про нову загрозу
Туреччину знову сколихнув землетрус
фото із відкритих джерел

У Туреччині вчора ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала, а сейсмологи попереджають про загрозу нових землетрусів, зокрема у Стамбулі

У Туреччині триває ліквідація наслідків потужного землетрусу в Балікесірі: є один загиблий, десятки постраждалих. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ. 

У Туреччині вчора ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого був в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів. За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у результаті землетрусу одна людина загинула та десятки отримали поранення.

Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі, Манісі та інших.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що 81-річного чоловіка, якого витягли з-під завалів у Баликесірі, врятувати не вдалося. Унаслідок землетрусу в цьому районі постраждало 29 осіб. AFAD зареєстрував 84 афтершоки, сім з яких мали магнітуду 4 або вище. Усі відповідні служби та міністерства були приведені в стан підвищеної готовності. Як повідомляють турецькі ЗМІ, афтершоки по всій країні відчуваються щогодини. 

Як зазначають турецькі журналісти, менш ніж через добу після трагедії в Балікесір, вранці 11 серпня, слабкий землетрус магнітудою 3,2 стався і в столичній провінції – в районі Етімесгут (Анкара). Жителі містечка Чанкая та околиць відчули підземні поштовхи, але повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу відвідав постраждалих у лікарнях
Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу відвідав постраждалих у лікарнях

Як пише видання Yeni Şafak, міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу у понеділок відвідав постраждалих, які перебувають у лікарнях Балікесір. За його словами, внаслідок землетрусу медичну допомогу отримали 52 особи, з яких 29 було госпіталізовано.

Люди розбирають завали постраждалих будівель
Люди розбирають завали постраждалих будівель
Фото: Milliyet

«На даний момент 18 людей вже виписано, 11 залишаються під наглядом, з них троє отримали травми безпосередньо під час підземних поштовхів, решта постраждала під час евакуації, у тому числі внаслідок стрибків з вікон», – повідомив Мемішоглу, висловивши надію на швидке одужання постраждалих та співчуття родині загиблого.

Міністр юстиції Їлмаз Тунч оголосив про розслідування смерті однієї людини внаслідок обвалу будівлі в Синдиргі, Баликесір. Підрядника та власника будівлі було затримано за звинуваченням у «спричиненні смерті та тілесних ушкоджень через недбалість».

Туркам слід готуватись до нової небезпеки?

Сейсмологи нагадують, що Туреччина розташована в зоні активних тектонічних розломів, і закликають населення дотримуватись заходів безпеки та готовності до можливих повторних підземних поштовхів.

Доцент кафедри інженерного факультету Університету Газі та експерт з управління стихійними лихами доктор Бюлент Озмен дав оцінку наслідкам землетрусу магнітудою 6,1, що стався в районі Синдирги провінції Балікесір.

Як повідомляє Haber Global, Озмен зазначив, що після землетрусу, що стався в сегменті Синдирги зони розлому Сімав, було зареєстровано безліч афтершоків. «Магнітуда афтершоків може сягати 5,1-5,2. Проте найближчими днями кількість та інтенсивність цих поштовхів знижуватиметься», – заявив експерт.

Озмен підкреслив, що землетрус у Баликесірі не має прямого зв'язку з розломами в Мармуровому морі: «Цей землетрус не спровокує великий землетрус, який очікується в Стамбулі. Рівень сейсмічного ризику для Стамбула сьогодні такий самий, яким був до цієї події».

Експерт зазначив, що зона розлому протяжністю близько 205 км є активною і має високий сейсмічний потенціал. При цьому ймовірність виникнення сильнішого землетрусу в сегменті Синдирги, за його словами, вкрай низька.

Професор Хасан Сьозбілір, директор Центру досліджень та застосування землетрусів (DAUM) в Університеті Докуз Ейлюль (DEÜ) в Ізмірі, заявив, що афтершоки, що сталися після землетрусу магнітудою 6,1 бала в районі Синдирги показали, що окрім розломів у зоні розлому Сімав, також спрацював зсувний розлом, орієнтований з півночі на південь, який називається «розлом Геленбе».

«Після головного поштовху магнітудою 6,1 бала під час землетрусу в Синдиргі було спричинено понад 100 афтершоків, кожен з яких досяг магнітудою до 4,8 балів. Це свідчить про те, що активувався зсувний розлом північно-південно-східного спрямуування, який став сейсмічним джерелом землетрусу, а зсувний розлом приєднався до системи та почав спричиняти землетруси. Іншими словами, триваючі афтершоки цього землетрусу вказують на те, що, окрім розломів у зоні розлому Сімав, також стався зсув північно-південного який називається «розлом Геленбе». «Розлом Геленбе» – це давно сплячий розлом, який «активізувався» саме цим новим землетрусом», – сказав він. 

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,4. Потужні поштовхи були зафіксовані рано-вранці. Основний удар припав на провінцію Кахраманмараш на південному сході країни поблизу сирійського кордону. Завалилися сотні будівель. За останніми даними, кількість жертв перевищила 50 тисяч, поранених виявилося понад 100 тисяч.

