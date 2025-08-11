Туреччина оговтується від потужного землетрусу. Експерти попереджають про нову загрозу

У Туреччині вчора ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала, а сейсмологи попереджають про загрозу нових землетрусів, зокрема у Стамбулі

У Туреччині триває ліквідація наслідків потужного землетрусу в Балікесірі: є один загиблий, десятки постраждалих. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі ЗМІ.

У Туреччині вчора ввечері стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого був в районі Синдирги міста Баликесір на глибині 11 кілометрів. За даними Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у результаті землетрусу одна людина загинула та десятки отримали поранення.

Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Ізмірі, Кютах'ї, Ялові, Стамбулі, Манісі та інших.

😱Відео сильного землетрусу у турецькій провінції Баликесір на заході країни pic.twitter.com/oxDqeh4mo1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2025

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що 81-річного чоловіка, якого витягли з-під завалів у Баликесірі, врятувати не вдалося. Унаслідок землетрусу в цьому районі постраждало 29 осіб. AFAD зареєстрував 84 афтершоки, сім з яких мали магнітуду 4 або вище. Усі відповідні служби та міністерства були приведені в стан підвищеної готовності. Як повідомляють турецькі ЗМІ, афтершоки по всій країні відчуваються щогодини.

Як зазначають турецькі журналісти, менш ніж через добу після трагедії в Балікесір, вранці 11 серпня, слабкий землетрус магнітудою 3,2 стався і в столичній провінції – в районі Етімесгут (Анкара). Жителі містечка Чанкая та околиць відчули підземні поштовхи, але повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу відвідав постраждалих у лікарнях

Як пише видання Yeni Şafak, міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу у понеділок відвідав постраждалих, які перебувають у лікарнях Балікесір. За його словами, внаслідок землетрусу медичну допомогу отримали 52 особи, з яких 29 було госпіталізовано.

Люди розбирають завали постраждалих будівель Фото: Milliyet

«На даний момент 18 людей вже виписано, 11 залишаються під наглядом, з них троє отримали травми безпосередньо під час підземних поштовхів, решта постраждала під час евакуації, у тому числі внаслідок стрибків з вікон», – повідомив Мемішоглу, висловивши надію на швидке одужання постраждалих та співчуття родині загиблого.

Міністр юстиції Їлмаз Тунч оголосив про розслідування смерті однієї людини внаслідок обвалу будівлі в Синдиргі, Баликесір. Підрядника та власника будівлі було затримано за звинуваченням у «спричиненні смерті та тілесних ушкоджень через недбалість».

Туркам слід готуватись до нової небезпеки?

Сейсмологи нагадують, що Туреччина розташована в зоні активних тектонічних розломів, і закликають населення дотримуватись заходів безпеки та готовності до можливих повторних підземних поштовхів.

Доцент кафедри інженерного факультету Університету Газі та експерт з управління стихійними лихами доктор Бюлент Озмен дав оцінку наслідкам землетрусу магнітудою 6,1, що стався в районі Синдирги провінції Балікесір.

Як повідомляє Haber Global, Озмен зазначив, що після землетрусу, що стався в сегменті Синдирги зони розлому Сімав, було зареєстровано безліч афтершоків. «Магнітуда афтершоків може сягати 5,1-5,2. Проте найближчими днями кількість та інтенсивність цих поштовхів знижуватиметься», – заявив експерт.

Озмен підкреслив, що землетрус у Баликесірі не має прямого зв'язку з розломами в Мармуровому морі: «Цей землетрус не спровокує великий землетрус, який очікується в Стамбулі. Рівень сейсмічного ризику для Стамбула сьогодні такий самий, яким був до цієї події».

Експерт зазначив, що зона розлому протяжністю близько 205 км є активною і має високий сейсмічний потенціал. При цьому ймовірність виникнення сильнішого землетрусу в сегменті Синдирги, за його словами, вкрай низька.

Професор Хасан Сьозбілір, директор Центру досліджень та застосування землетрусів (DAUM) в Університеті Докуз Ейлюль (DEÜ) в Ізмірі, заявив, що афтершоки, що сталися після землетрусу магнітудою 6,1 бала в районі Синдирги показали, що окрім розломів у зоні розлому Сімав, також спрацював зсувний розлом, орієнтований з півночі на південь, який називається «розлом Геленбе».

«Після головного поштовху магнітудою 6,1 бала під час землетрусу в Синдиргі було спричинено понад 100 афтершоків, кожен з яких досяг магнітудою до 4,8 балів. Це свідчить про те, що активувався зсувний розлом північно-південно-східного спрямуування, який став сейсмічним джерелом землетрусу, а зсувний розлом приєднався до системи та почав спричиняти землетруси. Іншими словами, триваючі афтершоки цього землетрусу вказують на те, що, окрім розломів у зоні розлому Сімав, також стався зсув північно-південного який називається «розлом Геленбе». «Розлом Геленбе» – це давно сплячий розлом, який «активізувався» саме цим новим землетрусом», – сказав він.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,4. Потужні поштовхи були зафіксовані рано-вранці. Основний удар припав на провінцію Кахраманмараш на південному сході країни поблизу сирійського кордону. Завалилися сотні будівель. За останніми даними, кількість жертв перевищила 50 тисяч, поранених виявилося понад 100 тисяч.