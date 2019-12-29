В Україні завершено осінній призов на строкову військову службу



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Закликали чоловіків від 20 до 27 років, які придатні до служби за станом здоров’я і не мають права на звільнення або відстрочку

На службу призвали 15200 осіб

В Україні завершився осінній призов на строкову військову службу. Про це в коментарі «АрмияInform» заявив начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко.

«Нинішня призовна кампанія проходила набагато організованіше попередньої весняну. Звичайно, не обійшлося без спільних рейдів працівників військкоматів та представників поліції та інших додаткових заходів, щоб виконати план призову», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всього на службу закликали 15 200 осіб, з яких 9 тис. осіб поповнять військові частини ЗСУ, а 3340 призовників відразу підписали контракт на військову службу.

Зараз у військкоматах почалася робота по вивченню призовного ресурсу весняної кампанії 2020 року.

«Цифра плану весняного призову залежить не тільки від надходжень замовлень з військових частин, але і можливостей військкоматів. Буде підраховано, скільки юнаків призовного віку вступили до вузів, кількість непридатних за станом здоров’я тощо. Остаточні дані плану призову стануть відомі за тиждень до початку кампанії», – додав Качаненко.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову службу. Закликали чоловіків від 20 до 27 років, які придатні до служби за станом здоров’я і не мають права на звільнення або відстрочку. Чоловіки 18–19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі шляхом оформлення контракту.