Окупанти посилили атаки на портову інфраструктуру України

Російські війська мають на меті знизити експортний потенціал України

Росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру українського півдня. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами чиновника, мета російських атак – зниження українського експортного потенціалу, оскільки цілями ворожих обстрілів у першу чергу є порти, цивільні судна та зерносховища.

«Йдеться про свідоме провокування продовольчої кризи у тих частинах світу, які прямо залежать від постачання українського зерна», – зазначив він.

Так, за останні три місяці ворог здійснив майже 60 таких атак. Їх наслідком стало пошкодження та знищення майже 300 об’єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних суден. Постраждали – 79 цивільних. Серед них працівники портів, логістичних компаній та екіпажі суден.

Кулеба каже, кожен подібний воєнний злочин Росії задокументовано правоохоронцями.

«Зі свого боку світ має відповідно реагувати на ці атаки, адже наслідки обстрілів відчутні не лише для України. У першу чергу це позначається на державах Глобального Півдня та Європи. Понад 40 держав сьогодні отримують наше зерно – серед них Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Китай, В’єтнам, Індонезія, Іспанія, Туреччина, Нідерланди», – додав міністр.

Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.