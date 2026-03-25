Цивільні підрозділи ППО почали захищати порти та залізницю від російських дронів

Долучитися до добровольчих груп ППО можуть громадяни України, які не підлягають мобілізації

Українська логістика залишається однією з головних цілей для російських ударів

Українські порти та об’єкти «Укрзалізниці» почали захищати цивільні підрозділи для збиття дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу в інтерв’ю «Радіо Свободі».

Зазначається, що групи ППО діють у межах урядового рішення і комплектуються з учасників добровольчих формувань територіальних громад.

«Саме в портах і на «Укрзалізниці» ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами добровольчих формувань територіальної громади », – каже він.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад.

Відтепер право ініціювати створення груп протиповітряної оборони у структурі добровольчих формувань мають не лише начальники військових адміністрацій. Це повноваження розширено на командирів добровольчих формувань територіальних громад та командирів військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключається обов'язкова участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО.

Як відомо, у червні минулого року стартував експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.