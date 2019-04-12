В Ужгороді масово зацвіла сакура



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У дні цвітіння сакури у місті стартував щорічний сакура-фест, присвячений масовому цвітінню японської вишні

Період цвітіння сакури триватиме близько півтора тижнів

В Ужгороді на вулицях розквітли сакури — цьогоріч масове їх цвітіння стартувало в 10-их числах квітня. Період цвітіння триватиме близько півтора тижнів, хоча погода може внести корективи. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що у дні цвітіння сакури у місті стартував щорічний сакура-фест, приурочений до масового цвітіння сакури.

Сьогодні, 12 квітня, в Ужгороді стартував і сакура-фест: ряд мистецьких, театральних, винних, спортивних подій та видовищ, що триватимуть від кількох днів до тижня, приурочених до цвітіння сакури.

Так, 12-18 квітня проходитиме Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "Під цвітом сакури", 12-13 квітня – Міжнародні фестивалі WOW SHOW FEST (гімнастика, танці, еквілібристика тощо) та Get2Groove (хіп-хоп), 13-14 квітня – винний фест Sakura Wine, нічний забіг містом, виставка нано-акваріумів, тощо.

Туристам радять насолоджуватись красою цвітіння сакури у старій частині міста над Ужем: починати маршрут слід з площі Пушкіна, найбільше старих сакур по вулицях Довженка, Бращайків, Ракоці.

Деяким деревам в центрі Ужгорода — майже сто років. Історія ужгородських сакур починається з часів Чехословаччини: Закарпаття входило до складу цієї держави з 1919 по 1939 рік. Саме в цей час чеська влада активно вкладала кошти у розбудову мікрорайону Галагов (нині центр Ужгорода на правому березі річки Уж). В той час цей мікрорайон був болотистою місцевістю, тут вирішили висаджувати японські вишні (сакури) за порадою ботаніків.

Сакури висаджують також в інших містах Закарпаття. Зокрема, в останні роки Мукачево змагається з Ужгородом за право називатися «сакуровою столицею» Закарпаття. В Мукачеві росте найдовша сакурова алея, тут також розцвітає найпершою «шалена» сакура, є бінарні сакури, що квітнуть рожевим та білим. Багато сакур також росте у Виноградові, Іршаві та Хусті.