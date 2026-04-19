Пенсіонер із Хмельниччини навів «Шахеди» на військові склади. На суді він заявив, що так розважався

У Шепетівці до 15 років в’язниці засудили пенсіонера, який працював на ФСБ

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок мешканцеві Славути, що на Хмельниччині, який став агентом російської ФСБ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua. Пенсіонер не лише передавав дані про переміщення техніки Збройних сил України, а й особисто встановлював маячки на стратегічних мостах та пропонував окупантам допомогу в «зачистці» українських патріотів.

Як ідеться у вироку суду, співпраця 60-річного чоловіка з куратором з ФСБ (співробітником управління по Криму) розпочалася у квітні 2023 року. Чоловік, маючи проросійські погляди та ностальгію за СРСР, добровільно погодився збирати розвіддані за гроші.

Першими цілями стали оборонні підприємства Шепетівки та залізничні об’єкти. За кожне виконане завдання – фотофіксацію об’єктів або скриншоти гугл-карт із координатами – зрадник отримував на картку Приватбанку від трьох до п’яти тисяч гривень.

Зрадник виявився ініціативним. Він сам запропонував ворогові атакувати великі військові склади в селі Цвітоха, детально описавши їхнє розташування та систему охорони.

Невдовзі після передавання цієї інформації, у травні 2023 року, росіяни здійснили атаку дронами Shahed на територію цієї військової частини. Хоча ППО збила ворожі безпілотники, їхні уламки спричинили пожежу та пошкодили будівлі. Після атаки агент виїхав на місце, щоб зафіксувати наслідки «прильотів» для звіту кураторові.

Останнім завданням зрадника було встановлення GPS-маячка під стратегічним залізничним мостом на трасі «Шепетівка – Новоград-Волинський». Цей пристрій мав допомогти ворогові максимально точно навести ракети, щоб повністю заблокувати Шепетівський залізничний вузол.

30 серпня 2023 року чоловік прибув до мосту, замаскував трекер у поліетиленовий пакет і залишив його біля опори. Саме в цей момент його затримали співробітники СБУ.

У суді пенсіонер своєї провини не визнав. Він висунув фантастичну версію: мовляв, думав, що грає з українськими спецслужбами, а гроші заробляв «для онуків». Встановлення трекера він назвав розвагою, запевняючи, що нібито навмисно зламав сім-картку в пристрої.

Проте експертиза спростувала ці слова – трекер був повністю робочим. Ба більше, в телефоні зрадника знайшли листування, де він обіцяв ФСБ допомагати виявляти «патріотично налаштованих громадян» у разі окупації області.

Суд визнав пенсіонера винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Також суд ухвалив конфіскувати все майно, яке належить засудженому, зокрема й автомобіль ВАЗ, на якому він їздив на завдання, стягнути на користь держави майже 32 тисячі гривень за проведення експертиз.

Суд підкреслив, що дії зрадника в умовах війни могли призвести до катастрофічних наслідків для всієї транспортної системи України.

