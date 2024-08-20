Споживання електрики зростає: в Україну повертають графіки відключень

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів

Сьогодні, 20 серпня, споживання електроенергії в Україні зросло на 2,1% через спеку. З 16:00 до 24:00 в усіх регіонах діятимуть обмеження. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Споживання електроенергії продовжує зростати. У вівторок, 20 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,1% вищий, ніж попередньої доби. Це зумовлено спекотною погодою у більшості областей України», – ідеться у повідомленні.

Напередодні, як вказали у компанії, також було «значне збільшення» споживання проти п'ятниці.

Українців закликали до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо – в години максимального споживання вранці та увечері. І не вмикати у цей період кілька потужну техніку одночасно.

«Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб», – йдеться у повідомленні.

Імпорт – протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 558 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1235 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 550 населених пунктів. Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській, областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі на Київщині.