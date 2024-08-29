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Коли запрацює економічне бронювання: Мінекономіки назвало терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Коли запрацює економічне бронювання: Мінекономіки назвало терміни
Економічне бронювання може запрацювати восени
фото з відкритих джерел

Економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 млрд грн на рік

Міністерство економіки готує декілька моделей економічного бронювання, яке має запрацювати в жовтні-листопаді. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на представника Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики.

Так, економічне бронювання може запрацювати в середині осені, однак для цього потрібен певний перехідний період.

За словами посадовця, економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Верховна Рада розробила три концепції економічного бронювання від мобілізації. Концепції економічного резервування були представлені під час зустрічі, організованої Комітетом з питань економічного розвитку.

Серед варіантів, які були запропоновані законодавцями, можна виділити:

  • сплату спеціального збору за бронювання працівників;
  • бронювання на основі заробітної плати;
  • змішана модель бронювання.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що пропонують нові правила «економічного бронювання» працівників. Згідно з цими пропозиціями, підприємства, які сплачують ЄСВ понад 40 тис. грн та мають штатну чисельність від 10 осіб, зможуть забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Нагадаємо, інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідне зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.

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Теги: Мінекономіки економіка бронювання від мобілізації мобілізація війна

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