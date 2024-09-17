Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради підтримав для ухвалення у другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років
фото з відкритих джерел

За словами нардепа Гончаренка, прийнято рішення, що буде офіційний наказ, аби зупинити мобілізацію чоловіків до 25 років, поки законопроєкт на розгляді в Раді

Військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, сьогодні відбулася нарада, на якій обговорювалося питання мобілізації чоловіків до 25 років. На нараді також був присутній голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18-25 річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії», – розповів Гончаренко.

Нардеп зазначив, що Стефанчук погодився з тим, що це питання потрібно вирішити якнайшвидше. «Але ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

До слова, Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку

Читайте також:

Теги: депутат мобілізація Олексій Гончаренко Руслан Стефанчук Верховна Рада війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У квітні Пентагон оголосив про пакет на $1 млрд, але з того часу жоден із пакетів не перевищив суму в $400 млн
США зменшують пакети військової допомоги Україні: причина
Сьогодні, 13:58
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
12 вересня, 08:21
Перевірки для тих, хто виїжджає з території «ЛНР», росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року
Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з Росією
10 вересня, 08:45
Україна розпочинає нову главу в своїй історії
Лист Путіну до Дня Незалежності України
24 серпня, 09:01
Росія досі не знає, де справжні позиції українських військ на Курщині
Курська операція загнала Путіна у глухий кут
23 серпня, 14:03
Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року
Зеленський доручив уряду затвердити нацстратегію ветеранської політики
22 серпня, 20:22
Президент Чехії вважає, що через декілька років Україна та РФ «зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори відбудуться»
Президент Чехії назвав потенційні сценарії завершення війни в Україні
21 серпня, 15:55
Саме Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
21 серпня, 12:24
Процедура позбавлення держнагород відбуватиметься на підставі судового рішення
Стефанчук пояснив, як відбуватиметься позбавлення держнагород
18 серпня, 02:52

Політика

Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА
Мама ексзаступника Єрмака та інші… Кого під час війни вивозив з України батько водія колишнього голови ОДА
Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов
Стало відомо, чим займається екссекретар РНБО Данілов
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп
Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці
Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці
Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ
Уряд підтримав створення Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
30K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Під роздачу силовиків потрапило підприємство, яке будує захисні фортифікації для ЗСУ
7404
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
6535
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua