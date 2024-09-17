Мобілізацію чоловіків до 25 років може бути заборонено до ухвалення закону – нардеп

Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради підтримав для ухвалення у другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років

За словами нардепа Гончаренка, прийнято рішення, що буде офіційний наказ, аби зупинити мобілізацію чоловіків до 25 років, поки законопроєкт на розгляді в Раді

Військове командування зупинить мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, допоки Верховна Рада розглядає відповідний законопроєкт. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, сьогодні відбулася нарада, на якій обговорювалося питання мобілізації чоловіків до 25 років. На нараді також був присутній голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Прийнято рішення, що буде офіційний наказ, щоб зупинити мобілізацію 18-25 річних, поки законопроєкт на розгляді. А тих, кого встигли мобілізувати, щоб їх не було відправлено на штурмові дії», – розповів Гончаренко.

Нардеп зазначив, що Стефанчук погодився з тим, що це питання потрібно вирішити якнайшвидше. «Але ще треба зрозуміти, яким чином буде замінено у війську тих людей, які були мобілізовані», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Раніше Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер громадян, які загинули на фронті або зникли безвісти.

До слова, Служба безпеки ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку