Нові карантинні обмеження в Туреччині: важлива інформація для туристів

Іноземним туристам не потрібно здавати ПЛР-тести для відвідування публічних місць в Туреччині

З 6 вересня на території Туреччини вступають у дію нові карантинні вимоги

Влада Туреччини вирішила, що вимога щодо обов'язкового проходження ПЛР-тесту для відвідування публічних місць невакцинованими громадянами не стосуватиметься іноземних туристів. Про це повідомив Офіс з питань культури та інформації при посольстві Туреччини у Києві на своїй сторінці у Facebook.

«З 06 вересня 2021 року на території Туреччини вступають у дію нові вимоги для громадян Туреччини щодо пред’явлення результатів ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо. Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень не поширюється на іноземних громадян», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, нові карантинні обмеження в Туреччині набудуть чинності з 6 вересня. З цього дня нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту не можна буде відвідувати масові заходи, включаючи концерти, театри й кінотеатри. Також запроваджується обов'язкове проходження ПЛР-тесту для пасажирів літаків і міжміських автобусів.

Також із 6 вересня Албанія змінює правила в’їзду.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн. Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.