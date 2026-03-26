Митники завадили спритниці вивезти понад 200 монет XVI-XVIII століть (фото)

Лариса Голуб
Контрабанда культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
фото: Волинська митниця

Киянка намагалась вивезти до Польщі старовинні монети

Українські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон великої партії антикваріату. Під час перевірки речей було виявлено понад 200 монет XVI–XVIII століть, які мають історичну та культурну цінність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську митницю

Повідомляється, що інцидент стався на митному посту Ягодин. Громадянка України подорожувала потягом сполученням «Київ–Хелм». Під час огляду її речей митники виявили 223 металевих грошових знаки.

«Волинські митники на посту Ягодин у співпраці з представниками Управління Служби безпеки України у Волинській області викрили киянку, яка намагалась вивезти до Польщі старовинні монети», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють митники, жінка ретельно підготувалася до поїздки: вона приховала старовинні монети у різних місцях свого особистого одягу, який був щільно спакований у дорожній валізі.

«Загалом 223 металевих грошових знаків, карбованих у XVI-XVIII століттях, громадянка приховала у різних місцях особистого одягу, спакованого в дорожній валізі. Вона виїжджала з України як пасажирка потяга "Київ-Хелм», – поінформували митники.

Також повідомляється, що всю колекцію вилучено та направлено на експертне дослідження, яке встановить точну вартість та історичну значущість монет. За фактом приховування товарів від митного контролю розпочато відповідні процесуальні дії.

«Якщо у ході досудового розслідування попередня кваліфікація підтвердиться, то контрабанда культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років», – додали митники.

«Главком» писав, що працівники Львівської митниці на пункті пропуску «Шегині – Медика» вилучили незадекларовані німецькі монети та книгу Беніто Муссоліні 1942 року видання, які намагалися ввезти до України з території Польщі. За інформацією відомства, під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Республіки Польща до України, митники виявили предмети, що можуть мати культурну та історичну цінність і не були задекларовані належним чином.

Нагадаємо, що київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку – стародавню трипільську вазу. Артефакт намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів.

