Масштабні пожежі в Іспанії: площа випалених лісів зросла сягнула 172 тисяч гектарів

Понад 90 тисяч людей евакуйовано, а кількість великих пожеж зросла втричі

З початку 2026 року площа лісових масивів, постраждалих від пожеж в Іспанії, зросла до 172 396 гектарів. Це майже в шість разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли вогонь охопив близько 29,8 тисячі гектарів, повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.

За даними Міністерства екологічного переходу та демографічного виклику Іспанії, лише за останню добу площа пожеж збільшилася орієнтовно на 20 тисяч гектарів. Окрім того, у країні зафіксували вже 35 великих лісових пожеж, під якими мають на увазі осередки площею понад 500 гектарів. Для порівняння, за той самий період 2025 року було зареєстровано лише 11 таких масштабних занять, тобто їхня кількість зросла більш ніж утричі.

Найбільше від стихії постраждали регіони Авіла, Мадрид, Толедо та Кастельйон. У центральній частині країни рятувальники відзначають незначне покращення ситуації, проте екстрені служби все ще працюють у надскладних умовах. Лише у трьох центральних провінціях вогонь знищив 77 тисяч гектарів, змусивши евакуюватися або залишатися в укриттях майже 90 тисяч людей. Особливу тривогу фахівців наразі викликає пожежа в провінції Кастельйон.

Згідно з останніми даними Міністерства екологічного переходу та демографічних викликів, оприлюдненими цього понеділка, станом на 27 липня також сталося 35 великих лісових пожеж – на три більше, ніж було зафіксовано днем раніше, і порівняно з одинадцятьма, зареєстрованими за той самий період минулого року.

Таким чином, кількість великих лісових пожеж – тих, що охоплюють площу понад 500 гектарів – зросла більш ніж утричі порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, Франція також потрепає від лісових пожеж, які досягли безпрецедентного масштабу. Із регіонів Жиронда та Ланди поблизу Бордо, де минулого тижня спалахнули масштабні лісові пожежі, уже евакуювали понад 141 тисяч людей. В Жиронді рятувальники зіткнулися з так званою конвективною пожежею. Такі пожежі формують власні повітряні потоки, через що вогонь поширюється швидше та може раптово змінювати напрямок.