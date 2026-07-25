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Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства
Історична будівля була пошкоджена і зазнала пожежі
фото: Посольство Італії в Україні

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Російська атака на Херсон уранці 25 липня забрала життя однієї людини, ще двоє серйозно постраждали. Одним із об'єктів удару стала історична резиденція, у якій із 1906 по 1918 рік розташовувалося посольство Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство Італії в Україні.

«Головна будівля була пошкоджена і зазнала пожежі. Вона є свідченням не лише свободи початку 20-го століття, а й довготривалої дружби між Італією та Україною, солідарності з цією нацією ще до її незалежності», – зазначив посол Італії в Україні Карло Формоза.

Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства фото 1

Він також підтвердив, що Італія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

«Сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру», – додав Формоза.

Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства фото 2

Нагадаємо, російські війська вранці 17 липня завдали удару FPV-дроном по території ринку в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще шестеро мирних жителів дістали поранення. 

Також 13 липня російські війська атакували Херсон безпілотниками, завдавши ударів по автозаправній станції, транспортному підприємству та навчальному закладу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення, серед них – працівники АЗС.

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Теги: Італія посол посольство Херсон поранення

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