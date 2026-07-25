Італія засудила атаку РФ на Херсон, де під удар потрапила історична будівля посольства

Щоденні удари Росії вбивають цивільних і руйнують культурну спадщину України

Російська атака на Херсон уранці 25 липня забрала життя однієї людини, ще двоє серйозно постраждали. Одним із об'єктів удару стала історична резиденція, у якій із 1906 по 1918 рік розташовувалося посольство Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство Італії в Україні.

«Головна будівля була пошкоджена і зазнала пожежі. Вона є свідченням не лише свободи початку 20-го століття, а й довготривалої дружби між Італією та Україною, солідарності з цією нацією ще до її незалежності», – зазначив посол Італії в Україні Карло Формоза.

Він також підтвердив, що Італія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

«Сьогодні ми все ще стоїмо разом з Україною у пошуках справедливого та тривалого миру», – додав Формоза.

Нагадаємо, російські війська вранці 17 липня завдали удару FPV-дроном по території ринку в Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка, ще шестеро мирних жителів дістали поранення.

Також 13 липня російські війська атакували Херсон безпілотниками, завдавши ударів по автозаправній станції, транспортному підприємству та навчальному закладу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення, серед них – працівники АЗС.