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Херсонщина розширила зону обов'язкової евакуації: кого це стосується

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Херсонщина розширила зону обов'язкової евакуації: кого це стосується
Херсонська ОВА закрила для дітей частину небезпечних територій
фото: Олександр Прокудін/Telegram

До переліку небезпечних територій увійшли нові населені пункти та частина Херсона

На Херсонщині розширили перелік територій, де проводиться обов'язкова евакуація населення через постійні російські обстріли. Водночас на цих територіях запровадили заборону на в'їзд родин із дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Херсонської області. За словами очільника ОВА, через погіршення безпекової ситуації та розширення географії російських обстрілів до списку територій, де проводиться обов'язкова евакуація, включили нові населені пункти.

Зокрема, евакуацію оголосили в населених пунктах Хрещенівського старостинського округу, селі Чарівне, селищі Зеленівка, а також у мікрорайоні «Текстильний» та на окремих вулицях Центрального, Корабельного і Дніпровського районів Херсона. Йдеться, зокрема, про вулиці Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та вулиці й провулки, розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро.

«Також тут діятиме заборона на в'їзд родин з дітьми через загрозу їх життю», – повідомив Прокудін.

Під час засідання Ради оборони також проаналізували результати мобілізаційної кампанії та роботу військово-лікарських комісій у регіоні. Представники обласного ТЦК та СП, Національної поліції та департаменту охорони здоров'я узгодили подальші дії.

Крім того, влада дозволила придбати мобільні укриття, які встановлять на найнебезпечніших ділянках автомобільних доріг. Також планується закупівля засобів захисту для критично важливих об'єктів, капітальний ремонт укриття в одному з навчальних закладів області та реконструкція обладнання в лікарні.

Окремо Рада оборони погодила закупівлю матеріально-технічних засобів для забезпечення потреб Сил оборони України. Через погіршення безпекової ситуації також буде змінено схеми та розклад приміських пасажирських перевезень, а окремі маршрути скоротять.

Під час засідання також обговорили заходи безпеки для роботи автозаправних станцій в умовах систематичних атак російських безпілотників і ракетних ударів.

 Нагадаємо, що у Харківській області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової евакуації цивільного населення. До переліку увійшли десятки населених пунктів Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

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Теги: окупанти Херсонщина евакуація

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