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Заборона військовим грати в азартні ігри. Уряд ухвалив постанову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Заборона військовим грати в азартні ігри. Уряд ухвалив постанову
Механізм перевірки доступу до азартних ігор працюватиме автоматично
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Під час входу людини казино зобов’язане провести ідентифікацію

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка обмежить доступ військових до азартних ігор. Про це повідомив керівник держагентства «ПлейСіті» Геннадій Новіков, передає «Главком».

Новіков пояснив, що механізм перевірки доступу до азартних ігор працюватиме автоматично й майже непомітно для користувача. Під час входу людини казино зобов’язане провести ідентифікацію. За його словами, це стосується і онлайн, і офлайн гральних просторів.

Заборона військовим грати в азартні ігри. Уряд ухвалив постанову фото 1
фото: Геннадій Новіков

«Після розробки технічного модулю для взаємодії між реєстрами, на етапі авторизації гравця електронна система організатора робитиме запит до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження для конкретної людини в цьому реєстрі немає, далі відбуватиметься перевірка в реєстрі військовослужбовців, який зараз розробляє Міноборони», – йдеться у повідомленні.

Новіков зазначив, що у разі підтвердження підстави для обмеження в одному з двох реєстрів доступ до гри буде заблоковано, при цьому організатор не знатиме, з якого саме реєстру надійшло відповідне рішення.

«Технічну реалізацію механізму PlayCity забезпечить спільно з Міноборони, а обмін даними відбуватиметься через систему «Трембіта». Одночасно держава продовжує систему боротьбу з нелегальними казино – до цього процесу залученні РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку, інші державні й правоохоронні органи», – додається у заяві.

Нагадаємо, у травні Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше  держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено.

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Теги: військові азартні ігри PlayCity

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