15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Підлеглим неправомірно нарахували та виплатили понад 15 млн грн
фото: БЕБ

Колишнього очільника підрозділу Медичних сил ЗСУ підозрюють у недбалості

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23 військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними досудового розслідування, підозрюваний в умовах воєнного стану, через недбале ставлення до служби, видав низку наказів щодо безпідставного нарахування та виплати додаткової грошової винагороди.

На підставі цих документів підлеглим колишнього керівника було неправомірно нараховано та виплачено понад 15 млн грн.

Службовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру колишнім начальнику та заступнику одного з підрозділів регіональної філії АТ «Укрзалізниця», а також директору підрядної компанії. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці, діючи у змові з директором ТОВ, організували схему розкрадання державних коштів. Гроші були виділені на розроблення документації з лісовпорядкування та оформлення прав на земельні ділянки.

