15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ

Колишнього очільника підрозділу Медичних сил ЗСУ підозрюють у недбалості

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23 військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними досудового розслідування, підозрюваний в умовах воєнного стану, через недбале ставлення до служби, видав низку наказів щодо безпідставного нарахування та виплати додаткової грошової винагороди.

На підставі цих документів підлеглим колишнього керівника було неправомірно нараховано та виплачено понад 15 млн грн.

Службовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

