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Посол України в Польщі пояснив, за яких трьох умов українці повернуться з-за кордону

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Посол України в Польщі пояснив, за яких трьох умов українці повернуться з-за кордону
Посол: Майбутнє відновлення нашої держави також вимагатиме десятки тисяч робочих рук і створення нових економічних можливостей
фото: Главком

«Для того, щоб сформувати політику повернення, то ми маємо створити умови в Україні»

Є частина українців, котрі не повернуться додому, поки в Україні не буде повноцінної безпеки, економічного розвитку та початку відновлення країни. Ці три умови є вирішальними для українців за кордоном, вважає посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю Радіо-Свобода.

За його словами, безпека, мир, економічний розвиток, стабільна робота – це базові умови, які потрібні для нормального життя. «Насправді сьогодні у Києві чи в інших містах України це життя продовжується. Проте не всі, хто мав можливість повернутись, повернувся», – зауважив дипломат.

Посол пояснює, що причиною цьому може бути те, що людина знайшла кращі умови роботи за кордоном, або поки що побоюється повернутись в країну, де тривають бойові дії та обстріли.

«Звичайно, для того, щоб сформувати політику повернення, то ми маємо створити умови в Україні. Перш за все це безпека. Друге, економічний розвиток і третє, це відновлення», – наголосив Василь Боднар.

За його словами, також важливо створювати комунікацію з громадянами у Польщі. Посол підкреслив, що «Український дім», сама громадськість, багато різних організацій та інституцій з різних боків допомагають українцям у Польщі почувати себе комфортно, зберігати зв’язок з Україною, допомагати Силам оборони й заохочувати поляків бути не байдужими до війни України з Росією.
 
Боднар наголосив, що найголовніше це безпека в Україні для людей. Але майбутнє відновлення нашої держави також вимагатиме десятки тисяч робочих рук і створення нових економічних можливостей. До того ж, підсумував дипломат, варто звернути увагу на відновлення житла для тих, в кого будинки були пошкоджені та на відновлення інфраструктури, це створить додатковий стимул українцям для повернення додому.

Нагадаємо що, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю BBC зазначила, що держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.

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Теги: безпека робота держава Василь Боднар українці посол радіо Свобода

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