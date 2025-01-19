Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
Аварія на підйомнику на гірськолижному курорті в Іспанії
скриншот з відео

Люди впали з 15-метрової висоти та отримали тяжкі травми. 

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Щонайменше відомо про 30 постраждалих. Про це повідомляє The Guardian.

Аварія на підйомнику сталася на гірськолижному курорті Астун, який розташований у Піренеях, на кордоні Іспанії та Франції.

Гірськолижний підйомник обвалився на курорті на північному сході Іспанії, викинувши десятки пасажирів у сніг. Внаслідок аварії на підйомнику, люди впали з 15-метрової висоти та отримали тяжкі травми. 

Голова аварійної служби Арагону Мігель Анхель Клаверо, сказав, що аварія, ймовірно, сталася через «збій у системі повернення лижного підйомника, що призвело до збою напруги».

Деякі з учасників аварії розповіли журналістам, як вони врізалися в землю під собою.

«Раптом ми почули звук і впали прямо на землю, у крісло. Ми підстрибували вгору-вниз близько п’яти разів, і спини були дуже болі або ми були поранені, але були люди, які падали зі стільців», – розповіла учасниця аварії Марія Морено.

Морено додала, що, на її думку, деякі люди, мабуть, отримали серйозні поранення, оскільки «крісло вдарило їх прямо», коли воно впало.

«Це ніби кабель ослабився, і раптом усі стільці почали підстрибувати, і люди полетіли», – сказав інший очевидець

Повідомляється, що як тільки надійшли повідомлення про аварію то відразу п'ять гелікоптерів, 14 машин швидкої допомоги та мобільний медичний центр були відправлені на курорт.

Нагадаємо, що під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Про трагічний інцидент повідомляють очевидці у соціальних мережах. 

За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

Читайте також:

Теги: Іспанія поранення чоловік рятувальники аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини проти ночі 27 грудня
Росіяни обстріляли Часів Яр, Сумщину і Запоріжжя: головне за ніч
27 грудня, 2024, 05:44
Правоохоронці зʼясували, що феєрверк запускав 43-річний киянин
У Києві поліція затримала чоловіка, який запускав феєрверки з вікна 11 поверху
25 грудня, 2024, 04:25
Гебреїсус додав, що він з колегами у безпеці
Глава ВООЗ потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
27 грудня, 2024, 01:52
Рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі
Удар по Києву 1 січня: в центрі міста завершено рятувальну операцію
3 сiчня, 22:41
Інспектори затримали порушника та викликали на місце слідчих
Поліція розповіла обставини затримання водія в Києві: Побив патрульного
9 сiчня, 01:22
Головні новини ночі проти 9 січня
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
9 сiчня, 05:47
Наслідки зіткнення ліквідують 130 пожежників і цивільна охорона
У Франції лоб в лоб зіткнулися два швидкісних трамваї, десятки людей постраждали
12 сiчня, 00:41
Влада муніципалітету та правоохоронці кажуть, що поки рано говорити про причину аварії
У Норвегії перекинувся і впав у воду автобус, є постраждалі
13 сiчня, 04:13
Під час конфлікту один з учасників вистрілив іншому в обличчя з травматичної зброї, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі
Вигул собак у Голосіївському районі скінчився стріляниною: деталі події
13 сiчня, 11:44

Соціум

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг
У Курську переселенці з Суджі та прикордонних районів вишли на мітинг
Депутатка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» зробила скандальну заяву про українських біженців
Депутатка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» зробила скандальну заяву про українських біженців
Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України на книгу, за якою вчиться її син
Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України на книгу, за якою вчиться її син
Розвідка показала відео, як диверсанти палили вежі зв’язку під Краснодаром
Розвідка показала відео, як диверсанти палили вежі зв’язку під Краснодаром
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тульській області та засобів ППО ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
30K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
12K
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8832
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20
Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua