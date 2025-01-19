На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей

Аварія на підйомнику на гірськолижному курорті в Іспанії

Люди впали з 15-метрової висоти та отримали тяжкі травми.

На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Щонайменше відомо про 30 постраждалих. Про це повідомляє The Guardian.

Аварія на підйомнику сталася на гірськолижному курорті Астун, який розташований у Піренеях, на кордоні Іспанії та Франції.

Гірськолижний підйомник обвалився на курорті на північному сході Іспанії, викинувши десятки пасажирів у сніг. Внаслідок аварії на підйомнику, люди впали з 15-метрової висоти та отримали тяжкі травми.

Голова аварійної служби Арагону Мігель Анхель Клаверо, сказав, що аварія, ймовірно, сталася через «збій у системі повернення лижного підйомника, що призвело до збою напруги».

Деякі з учасників аварії розповіли журналістам, як вони врізалися в землю під собою.

«Раптом ми почули звук і впали прямо на землю, у крісло. Ми підстрибували вгору-вниз близько п’яти разів, і спини були дуже болі або ми були поранені, але були люди, які падали зі стільців», – розповіла учасниця аварії Марія Морено.

Морено додала, що, на її думку, деякі люди, мабуть, отримали серйозні поранення, оскільки «крісло вдарило їх прямо», коли воно впало.

«Це ніби кабель ослабився, і раптом усі стільці почали підстрибувати, і люди полетіли», – сказав інший очевидець

Повідомляється, що як тільки надійшли повідомлення про аварію то відразу п'ять гелікоптерів, 14 машин швидкої допомоги та мобільний медичний центр були відправлені на курорт.

Нагадаємо, що під час відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка. Про трагічний інцидент повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.