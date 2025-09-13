Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят, присвячене віднайденню та поверненню Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят. Воно присвячене двом подіям: знаходженню у IV столітті рівноапостольною царицею Оленою Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та його поверненню до Єрусалима у VII столітті після того, як він був захоплений персами. Це свято є нагадуванням про спасіння, дароване Христом, а також днем суворого посту.

Молитви дня

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, перемогу над супротивниками подаючи і Хрестом Твоїм охороняючи оселю Твою. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: