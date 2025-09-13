Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят, присвячене віднайденню та поверненню Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
Релігійні свята та їхня історія
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят. Воно присвячене двом подіям: знаходженню у IV столітті рівноапостольною царицею Оленою Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та його поверненню до Єрусалима у VII столітті після того, як він був захоплений персами. Це свято є нагадуванням про спасіння, дароване Христом, а також днем суворого посту.
Молитви дня
Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, перемогу над супротивниками подаючи і Хрестом Твоїм охороняючи оселю Твою. Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо цього дня похмуро, весна буде ранньою, а літо – теплим.
- Якщо птахи масово відлітають у вирій, зима буде холодною і ранньою.
- Якщо вранці видно туман, погода буде ясною та сонячною.
- На Воздвиження не можна починати нові справи, оскільки вони не будуть успішними.
