Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят, присвячене віднайденню та поверненню Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

14 вересня православна церква відзначає одне з дванадцяти великих свят. Воно присвячене двом подіям: знаходженню у IV столітті рівноапостольною царицею Оленою Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та його поверненню до Єрусалима у VII столітті після того, як він був захоплений персами. Це свято є нагадуванням про спасіння, дароване Христом, а також днем суворого посту.

Молитви дня

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, перемогу над супротивниками подаючи і Хрестом Твоїм охороняючи оселю Твою. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня похмуро, весна буде ранньою, а літо – теплим.
  • Якщо птахи масово відлітають у вирій, зима буде холодною і ранньою.
  • Якщо вранці видно туман, погода буде ясною та сонячною.
  • На Воздвиження не можна починати нові справи, оскільки вони не будуть успішними.

Теги: календар релігія традиції православна церква свято свята

