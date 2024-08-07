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Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
Зиновій Саляк під час підняття прапора над Ратушею
фото: Андрій Садовий, Facebook

Міський голова Львова додав, що Саляк до останнього дотримувався цієї традиції та навіть у поважному віці щороку підіймав наш, український, стяг

Після важкої хвороби відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Саляк. Про смерть видатного українця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«На 76-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Зиновій Саляк, депутат Першого демократичного скликання Львівської міської ради», – написав Садовий 6 серпня на своїй сторінці у Facebook.

Посадовець нагадав, що пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею у Львові.

«Разом із ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура», – написав Садовий. 

Стефанія Шабатура та Зиновій Саляк під час підняття прапора над Ратушею
Стефанія Шабатура та Зиновій Саляк під час підняття прапора над Ратушею
фото: Андрій Садовий, Facebook

«Були списки на фізичне знищення деяких депутатів, я чув такі дані. Прийдешнє покоління нам би не пробачило, якщо б ми цього не зробили. Я думаю, він тут навічно майорить над Ратушею міськради», – пригадував про аідняття синьо-жовтого прапора України у одному з інтерв'ю Зиновій Саляк

Міський голова Львова додав, що Саляк до останнього дотримувався цієї традиції та навіть у поважному віці щороку підіймав наш, український, стяг.

Зиновій Саляк бере учассть у щорічній церемонії підняття прапора над Ратушею
Зиновій Саляк бере учассть у щорічній церемонії підняття прапора над Ратушею
фото з відкритих джерел

«Ми пам'ятаємо! Світла Пам'ять», – додав Садовий.

Нагадаємо, що до оголошення незалежності України, 3 квітня 1990 року у Львові депутати першого демократичного скликання ухвалили підняти на вежі Ратуші синьо-жовтий стяг. Честь підіймати прапор вперше випала трьом депутатам: Євгенові Шморгуну, Стефанії Шабатурі та Зиновію Саляку. 

Я завжди пригадую 3 квітня 1990 року, як ми підняли прапор. Я подивився вниз, площа Ринок була переповнена і люди кричали «Слава Україні!». Коли ми спустились, то люди плакали», – пригадував Зиновій Саляк.

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Теги: депутат Львів смерть

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