Помер ексдепутат Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові
Міський голова Львова додав, що Саляк до останнього дотримувався цієї традиції та навіть у поважному віці щороку підіймав наш, український, стяг
Після важкої хвороби відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Саляк. Про смерть видатного українця повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«На 76-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Зиновій Саляк, депутат Першого демократичного скликання Львівської міської ради», – написав Садовий 6 серпня на своїй сторінці у Facebook.
Посадовець нагадав, що пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею у Львові.
«Разом із ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура», – написав Садовий.
«Були списки на фізичне знищення деяких депутатів, я чув такі дані. Прийдешнє покоління нам би не пробачило, якщо б ми цього не зробили. Я думаю, він тут навічно майорить над Ратушею міськради», – пригадував про аідняття синьо-жовтого прапора України у одному з інтерв'ю Зиновій Саляк
Міський голова Львова додав, що Саляк до останнього дотримувався цієї традиції та навіть у поважному віці щороку підіймав наш, український, стяг.
«Ми пам'ятаємо! Світла Пам'ять», – додав Садовий.
Нагадаємо, що до оголошення незалежності України, 3 квітня 1990 року у Львові депутати першого демократичного скликання ухвалили підняти на вежі Ратуші синьо-жовтий стяг. Честь підіймати прапор вперше випала трьом депутатам: Євгенові Шморгуну, Стефанії Шабатурі та Зиновію Саляку.
Я завжди пригадую 3 квітня 1990 року, як ми підняли прапор. Я подивився вниз, площа Ринок була переповнена і люди кричали «Слава Україні!». Коли ми спустились, то люди плакали», – пригадував Зиновій Саляк.
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