Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 грудня 2024 року.

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 19707 бойових броньованих машин

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie