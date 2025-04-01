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В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
Ці дрони продемонстрували значний прогрес
фото: Brave1

Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель

Український кластер оборонних технологій Brave1 провів масштабні випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань у понад 20 кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Brave1.

Більше ніж 15 виробників безпілотників протестували свої пристрої на полігоні. Оптоволоконні дрони долали маршрут у понад кілька десятків кілометрів з перешкодами та імітували захід на ціль. Сім виробників наземних роботизованих комплексів на оптоволокні теж випробовували свої розробки.

Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель
Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель
фото: Brave1

«Вони продемонстрували значний прогрес: якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то зараз ми успішно протестували рішення, здатні вражати цілі на відстані понад 20 км», – йдеться у повідомленні.

Чим унікальні дрони на оптоволокні

Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю. Таким чином, при керуванні дроном на оптоволокні не використовуються радіочастоти, тож він і не реагує на дію засобів радіоелектронної боротьби.

Переваги оптоволоконних FPV-дронів

  • повна невразливість до РЕБ – дрони зможуть виконувати бойові завдання, незважаючи на радіоелектронні завади;
  • невидимість для ворога – відсутність радіовипромінювання внеможливлює їх виявлення засобами радіорозвідки;
  • язв'язок – стабільна та чітка передача відео навіть на великих відстанях;
  • відсутність впливу фактору радіогоризонту.

Раніше Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель, для представників командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України.  

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Теги: військові навчання військова техніка дрон

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