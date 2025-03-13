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Звільнення командувача ОК «Північ». Стало відомо, чи повʼязано це із ситуацією на Курщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Звільнення командувача ОК «Північ». Стало відомо, чи повʼязано це із ситуацією на Курщині
Красильников був увільнений від командування угрупованням військ «Курськ» близько чотирьох місяців тому
фото: Настя Федченко / Новинарня

«Наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду»

Переміщення генерал-майора Дмитра Красильникова не пов’язане з подіями в Курській області РФ. Він був увільнений від командування угрупованням військ «Курськ» близько чотирьох місяців тому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Дмитра Лиховія, передає «Суспільне».

«Збройні Сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар’єри. Тож наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду», – заявив Лиховій.

Про виведення Красильникова в резерв та призначення його на нову посаду речник сказав наступне: «У зв’язку з кардинальними змінами в системі управління Збройних Сил України велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади. Відтак, з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення, генерал-майор Дмитро Красильников тимчасово виведений у резерв. Про його нове призначення буде повідомлено окремо».

На питання журналіста, з чим може бути пов'язане це звільнення, Красильников відповів так: «Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти». Також він зазначив, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення, зокрема мова про ситуацію на Курщині.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звільнив з посади командувача Оперативного командування «Північ» Дмитра Красильникова. 

Як зазначив Красильников, причин звільнення йому не пояснювали. Наразі він перебуває у батальйоні резерву. Варто зазначити, що наказ про звільнення було підписано 7 березня.

Нагадаємо, у 2014 році Красильников очолив 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області. Брав участь у звільненні тодішнього Дзержинська (нині Торецьк).

Згодом на базі 34-го батальйону були створені інші підрозділи: мотопіхотні батальйони, розвідрота, артилерійський підрозділ, підрозділ протиповітряної оборони, зв’язку. У жовтні вони всі об’єдналися в 57-му окрему мотопіхотну бригаду. У 2015 році її очолив Дмитро Красильников. Підрозділ брав участь у Дебальцевській операції.

З початком російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року Красильников був командиром оперативно-тактичного угруповання «Північ». Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. І не пустив ворога на Харків з Луганської області.

28 лютого 2022 року Красильникову було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Як відомо, Красильников отримав посаду у березні 2023 року, коли генерал-майор Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК «Північ». До слова, у лютому з посади пішов командувач ОК «Південь» бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

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Теги: Генштаб наказ Герой України звільнення 24 лютого Олександр Сирський Курщина

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