Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 29 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобномучениці Анастасії Римлянки

29 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Анастасії. Це свято присвячене вірі та стійкості жінки, яка прийняла мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 29 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобномучениці Анастасії Римлянки

29 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Анастасії. Вона жила у III столітті в Римі і, за переказами, була віддана християнській вірі та служінню Богу з юних років. Після смерті батьків вона роздала своє майно і присвятила себе допомозі бідним, хворим та нужденним у Єгипті.

Під час жорстоких гонінь християн за імператора Декія Анастасію схопили і примушували відректися від Христа. Незважаючи на жорстокі тортури, вона виявила неймовірну стійкість духу. За свою непохитну вірність Анастасія прийняла мученицьку смерть і була зарахована до лику святих. У народі цей день часто називали «Анастасія Осіння».

Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Аврамія Затворника та його племінниці, блаженної Марії.

Молитви дня

О, свята преподобномученице Анастасіє! До тебе ми звертаємося з молитвою та просимо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Сонячна погода – до короткої зими.

Туманний ранок – зима прийде пізно, але буде довгою.

Хмари пливуть повільно – скоро чекайте на заморозки.

Якщо голосно кричать птахи – чекайте на мороз.

Якщо на березі ще висить листя – до теплої погоди.

Цього дня за народними повір'ями не можна сваритися чи лаятися, щоб не накликати холод і нещастя в дім.