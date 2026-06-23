США заявили, що Росія повинна укласти угоду з Україною, оскільки час не на боці Москви

Заступник постпреда США при ООН Ден Негря закликав Україну та Росію повернутися за стіл переговорів для завершення війни

Сполучені Штати підтримують Україну та її народ у захисті свободи і суверенітету, зокрема на тлі ударів РФ по найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, включно з атаками на Києво-Печерську лавру. Про це під час трансляції Ради безпеки ООН заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря, передає «Главком».

Негря наголосив, що Росії необхідно укласти угоду, оскільки час грає проти неї. Обґрунтовуючи свою позицію, дипломат зазначив, що російська армія щомісяця втрачає вбитими і пораненими близько 40 тис. солдатів, а економіка РФ наразі перебуває у вкрай скрутному становищі.

Натомість Україна демонструє швидке впровадження інновацій безпосередньо на фронті. Негря підкреслив, що розв'язана Росією війна триває надто довго і має завершитися, оскільки жодні інші інструменти, крім дипломатії та переговорів, не зможуть зупинити безглузді вбивства.

У підсумку представник США заявив про чіткий намір Вашингтона домогтися негайного припинення вогню та укладення мирної угоди шляхом переговорів у найкоротші терміни. Дипломат резюмував, що цей момент уже настав, і закликав як Росію, так і Україну невідкладно повернутися за стіл переговорів для завершення війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна гідно протистоїть Росії, армія якої значно перевищує українську за чисельністю, а також не виключив повернення санкцій проти Москви.

Трамп зробив заяву журналістам біля трапа літака в Парижі після завершення саміту G7, який проходив у французькому Евіан-ле-Бені. «Україна справляється доволі добре. У Росії набагато більша армія. Але Україна справляється добре. Вони тримаються», – сказав Трамп.

Після цього президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios висловив думку, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися в перший же день, якби не прорахунок російського генерала, який наказав спрямувати танки на Київ через болотисту місцевість.

За словами американського лідера, військова техніка окупантів застрягла у багнюці, наче в хитких пісках, і втратила можливість рухатися, що свідчить про високі ризики будь-яких воєнних дій. Трамп вважає, що якби командування обрало рух безпосередньо бетонною трасою, російські війська дісталися б української столиці за чотири години, і Україна не змогла б цьому завадити.