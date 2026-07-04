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Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ)
Окрім абревіатури ЗСУ, Міноборони запатентувало емблему
фото: depositphotos.com

Власником торгової марки є Міністерство оборони

У Державному реєстрі торговельних марок та інших джерел з’явилася нова торговельна марка – ЗСУ. Про це повідомляє «Главком».

Її власником є Міністерство оборони України. Свідоцтво на торговельну марку запатентовано 3 червня 2026 року. Термін дії – 21 жовтня 2034 року.

Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ) фото 1
дані: Державний реєстр торговельних марок

Крім того, Міноборони запатентувало за собою емблему у вигляді хреста, в центрі якого у круглому медальйоні синього кольору вміщено зображення малого Державного Гербу України. Емблему зареєстровано також 3 червня 2026 року.

Бренд «ЗСУ» тепер запатентовано (документ) фото 2
дані: Державний реєстр торговельних марок

Нагадаємо, в Україні триває 1592-й день повномасштабної війни, розв'язаної путінською Росією проти України.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада 2024 року відома з 2000-х соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» змінила назву на «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Таким чином, політична сила закріпила собою надпопулярну абревіатуру ЗСУ, яку, у тому числі використала у назві партійного сайту.

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Теги: реєстр ЗСУ війна Міноборони

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