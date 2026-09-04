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Сили оборони спростували заяву росіян про захоплення села на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони спростували заяву росіян про захоплення села на Сумщині
Воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі
фото: скриншот з відео

«Прориву оборони не було»

Заява росіян про нібито захоплення села Храпівщина у Сумській області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 47-му окрему механізовану бригаду «Маґура».

«Інформація про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині не відповідає дійсності. Деякі російські пропагандистські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито росіяни захопили на Сумщині село Храпівщина, яка знаходиться у зоні відповідальності 47 ОМБр. Доповідаємо – це чергова дезінформація від РФ. Прориву оборони не було», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни 47 ОМБр продовжують тримати визначені рубежі.

До слова, за минулу добу на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень. На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Писарівка, Бачівськ, Уланове та Суходіл. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Есмань, Садки та Іволжанське.

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Теги: Сумщина війна

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