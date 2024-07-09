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Путін ухвалив «велике рішення» під час зустрічі прем'єром Індії – NDTV

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Путін ухвалив «велике рішення» під час зустрічі прем'єром Індії – NDTV
Моді зустрівся із Путіним у Москві
фото із відкритих джерел

Путін погодився повернути всіх завербованих на війну в Україні індійців після вмовлянь з боку прем'єр-міністра Індії

Росія звільнить із армії всіх завербованих на війну в Україні громадян Індії після того, як прем'єр-міністр країни Нарендра Моді попросив зробити це російського диктатора Володимира Путіна. Про це розповіли телеканалу NDTV обізнані джерела.

«Путін ухвалив насправді «велике рішення» щодо індійців, які служать у російській армії, на зустрічі прем’єр-міністра та Путіна», – пишуть журналісти NDTV.

Йдеться про те, що Росія вирішила звільнити всіх індійців, які працюють в російській армії, після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді порушив це питання з президентом Володимиром Путіним під час його візиту в Москву повідомили джерела.

Щонайменше двоє індійців загинули під час війни Росії проти України, тоді як десятки осіб, які застрягли в зоні бойових дій, стверджують, що їх обманом змусили взяти участь у бойових діях.

Прем'єр-міністр Моді, який перебуває в Москві з дводенним візитом, порушив це питання на приватній вечері, організованій Путіним минулого вечора, повідомили джерела. Росія погодилася звільнити всіх індійців, які служать у їхній армії, і сприяти їх поверненню, додали вони.

За їхніми словами, Моді, який перебуває з дводенним візитом у Росії, порушив це питання на вечері з Путіним. Російський президент пообіцяв виконати прохання індійського прем'єра та сприяти поверненню індійських громадян на батьківщину, стверджують співрозмовники NDTV.

«У вас свої ідеї, ви дуже енергійна людина. Ви вмієте досягати результатів на користь Індії та індійського народу», – заявив диктатор Путін під час неформальної зустрічі з Моді в резиденції Ново-Огарьово.

Влада Індії ще на початку року зверталася до Москви з приводу співвітчизників, які опинилися на війні в Україні. Міністерство закордонних справ Індії просило Міноборони РФ дозволити індійцям залишити армію, не чекаючи на терміни закінчення контрактів, писало видання The Hindu.

В індійському МЗС стверджували, що індійці обманом потрапили до російської армії. Вербувальники, які діяли на території Індії, пропонували громадянам країни «високооплачувану роботу в Росії», а молодим людям обіцяли допомогти з вступом до приватних російських вузів.

На початку березня Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії повідомило, що лише за один місяць до російської армії обманним шляхом було завербовано близько 35 індійських громадян. Усього ж їх може бути понад сто. При цьому двоє загинули, а ще дещо отримали тяжкі поранення.

У травні в Індії накрили мережу із шести осіб, які займалися вербуванням місцевих жителів для відправки на війну в Україну. За даними слідства, вони діяли через соцмережі та місцевих рекрутерів у кількох штатах.

У МЗС Індії заявляли, що кожен випадок обману індійців для участі у війні «рішуче обговорюється» з Москвою. Ще навесні зовнішньополітичному відомству вдалося повернути батьківщину кілька індійських найманців.

Нагадаємо, прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Росії 8 липня із дводенним візитом. Видання Reuters писало, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, буде намагатися на переговорах з російським диктатором Владіміром Путіним «достроково демобілізувати» з російської армії індійців, які воюють проти України.

До слова, вчора 8 липня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських будинках та лікарнях, диктатор РФ Володимир Путін приймав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.Російські пропагандисти всюди слідкували за Путіним та Моді й виражали своє захоплення зустріччю. Зокрема, публікуються кадри, як політики разом із перекладачем пили чай та їли солодощі, а згодом, вже без перекладача гуляли резиденцією.

Читайте також: Прем'єр Індії пояснив, чого хоче від свого «друга Путіна» під час візиту до Москви
Теги: путін диктатор міністр війна Індія росія президент

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