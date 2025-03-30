Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину

Правоохоронці розшукують нападника

Учора, 29 березня, близько 23:00 у Луцькому районі невідомий чоловік зі зброєю напав на єгеря Володимиро-Волинського надлісництва та його дружину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на філію ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс».

За наявною інформацією, єгер, який працює на цій посаді вже майже 20 років, повертався додому разом із родиною, коли поблизу лісового масиву помітив підозрілого чоловіка на мотоциклі зі зброєю.

«Помітивши підозрілого чоловіка поблизу лісового масиву, він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії. Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення», – зазначили у філії ДП «Ліси України».

Дружина єгеря, яка також вийшла з автомобіля, щоб допомогти чоловіку, стала другою жертвою стрілянини. Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні.

Сам єгер наразі перебуває у лікарні, його стан стабільний. Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника.