Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника
фото ілюстративне

Правоохоронці розшукують нападника

Учора, 29 березня, близько 23:00 у Луцькому районі невідомий чоловік зі зброєю напав на єгеря Володимиро-Волинського надлісництва та його дружину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на філію ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс».

За наявною інформацією, єгер, який працює на цій посаді вже майже 20 років, повертався додому разом із родиною, коли поблизу лісового масиву помітив підозрілого чоловіка на мотоциклі зі зброєю.

«Помітивши підозрілого чоловіка поблизу лісового масиву, він, керуючись професійною звичкою, став їхати за ним, намагаючись з’ясувати подальші дії. Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення», – зазначили у філії ДП «Ліси України».

Дружина єгеря, яка також вийшла з автомобіля, щоб допомогти чоловіку, стала другою жертвою стрілянини. Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні.

Сам єгер наразі перебуває у лікарні, його стан стабільний. Правоохоронці проводять розслідування та шукають нападника.

 

Читайте також:

Теги: вбивство Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році Італію шокувало жорстоке вбивство 22-річної Джулії Чеккеттін
Уряд Італії зробив важливий крок для запобігання злочинам проти жінок
10 березня, 08:23
Найбільше ціни впали на квартири у Херсонській області (-26%)
В Україні змінилися ціни на житло: у яких регіонах найвигідніше купувати нерухомість
5 березня, 05:00
Чоловіка затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у готуванні до умисного вбивства
У колонії на Вінниччині «авторитет» готував вбивство «смотрящого»: чим усе скінчилося
4 березня, 13:36
Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у вбивстві Фаріон та написом «Зінченко не винний» підтримують обвинуваченого у залі суду
Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування
6 березня, 10:15
Дії трьох засуджених до довічного позбавлення волі перекваліфікували
Суд звільнив трьох ув’язнених через 20 років, бо вбитий ними виявився живим
11 березня, 03:29
Воїслов Торден, більш відомий як Ян Петровський, скоїв п'ять злочинних діянь у Луганській області
Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні
14 березня, 10:44
46-річний чоловік підозрюється у вбивстві Ганула
Вбивство Ганула: з'явилися нові подробиці про підозрюваного
14 березня, 17:02
Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві Ганула
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула
14 березня, 16:30
Найбільше ФОПів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області
Скільки українців працюють у ФОПів: регіони-лідери та тенденції
19 березня, 10:17

Кримінал

Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
Поблизу Луцька у лісі озброєний чоловік підстрелив єгеря та вбив його дружину
На Хмельниччині чоловік проігнорував три повістки: заявив, що у нього тиск
На Хмельниччині чоловік проігнорував три повістки: заявив, що у нього тиск
У Кропивницькому вбивцю школярки засуджено до довічного ув'язнення
У Кропивницькому вбивцю школярки засуджено до довічного ув'язнення
Замість служби – робота на СТО. ДБР викрило у Львові керівництво військової частини
Замість служби – робота на СТО. ДБР викрило у Львові керівництво військової частини
Вкрали 55 млн грн на реконструкції військового містечка: на Львівщині судитимуть посадовців
Вкрали 55 млн грн на реконструкції військового містечка: на Львівщині судитимуть посадовців
На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових
На Чернігівщині дочекався вироку російський агент, що планував убивства військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 березня: ситуація на фронті
97K
Колаборанти у колонії дивно відреагували на хвилину мовчання
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 березня 2025
45K
Одіозна депутатка з РФ і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
21K
Доки аеропорт «Бориспіль» не працює, його керівник отримує мільйонну зарплату
20K
«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ

Новини

Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Сьогодні, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Сьогодні, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
Вчора, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
Вчора, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Вчора, 08:15

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua