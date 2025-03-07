«Хизувався пневматичним пістолетом». На Волині хлопець влаштував стрілянину у школі

Хлопцю загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років

Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях

У селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Подія трапилась 6 березня. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями.

«Ймовірно, він придбав пневматичний пістолет в інтернеті. Обставини з'ясовують слідчі», – каже Ольга Бузулук.

Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях. Відомо, що один із них навчається у шостому класі. Його мама звернулась за допомогою до одного з медзакладів Волині.

За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, санкція стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Раніше на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних. Тоді двох осіб було затримано, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Про це повідомляє Daily Mail. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. Водночас, видання Aftonbladet зауважує, що 10 людей загинули внаслідок стрілянини.

Також у словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії – двоє людей загинули. Про це повідомляє словацьке медіа Noviny та Aktuality.

Загиблі – 54-річна вчителька і 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей поранені, один з постраждалих у критичному стані в лікарні. Нападник після атаки втік, але незабаром його затримала поліція. Він виявився 18-річним учнем гімназії.