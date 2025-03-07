Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Хизувався пневматичним пістолетом». На Волині хлопець влаштував стрілянину у школі

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Хизувався пневматичним пістолетом». На Волині хлопець влаштував стрілянину у школі
Хлопцю загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років
фото ілюстративне: Вечірній Київ

Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях

У селі Суходоли Волинської області 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Подія трапилась 6 березня. Зі слів речниці Нацполіції Волині Ольги Бузулук, колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями.

«Ймовірно, він придбав пневматичний пістолет в інтернеті. Обставини з'ясовують слідчі», – каже Ольга Бузулук.

Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях. Відомо, що один із них навчається у шостому класі. Його мама звернулась за допомогою до одного з медзакладів Волині.

За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, санкція стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Раніше на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участю патрульних. Тоді двох осіб було затримано, відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Про це повідомляє Daily Mail. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. Водночас, видання Aftonbladet зауважує, що 10 людей загинули внаслідок стрілянини.

Також у словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії – двоє людей загинули. Про це повідомляє словацьке медіа Noviny та Aktuality.

Загиблі – 54-річна вчителька і 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей поранені, один з постраждалих у критичному стані в лікарні. Нападник після атаки втік, але незабаром його затримала поліція. Він виявився 18-річним учнем гімназії.

Читайте також:

Теги: пістолет Волинська область школа стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади
Міносвіти пояснило, чи впливає «вчительська тисяча» на інші надбавки
5 березня, 11:24
Вартість нелегальних «послуг» становила кілька тисяч доларів
ДБР підозрює посадовців ЗСУ в організації оборудки у ТЦК
27 лютого, 10:24
Директорка закладу Ольга Тимошенко назвала обурення у суспільстві справедливим
Скандальна сценка з побиттям військового з ТЦК: реакція директорки школи
18 лютого, 08:44
На концерті до Дня Святого Валентина учні столичної школи зіграли сценку, де б’ють співробітника ТЦК
«Побиття» військового ТЦК. Шкільна вистава викликала шквал обурення
17 лютого, 19:47
З 18 лютого на Львівщині школи переходять на дистанційне навчання
Школи Львівщини переходять на дистанційне навчання: скільки це триватиме
17 лютого, 11:50
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
16 лютого, 14:41
Вогонь охопив всю будівлю
Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
16 лютого, 12:47
Любов Любчик, Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу Українців
Любов Любчик: Українські діти відмовляються від української системи освіти – втрати шалені
14 лютого, 06:15
Рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі
Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України лишилася без фінансування
13 лютого, 18:38

Кримінал

«Хотіла заробити». СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт біля ТЦК у Рівному
«Хотіла заробити». СБУ затримала агентку Росії, яка готувала теракт біля ТЦК у Рівному
«Хизувався пневматичним пістолетом». На Волині хлопець влаштував стрілянину у школі
«Хизувався пневматичним пістолетом». На Волині хлопець влаштував стрілянину у школі
Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
«Купив» трьох дітей, щоб виїхати з України: прикордонники затримали 25-річного жителя Харківщини
«Купив» трьох дітей, щоб виїхати з України: прикордонники затримали 25-річного жителя Харківщини
Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо
Столична суддя випустила під заставу соратника Сальдо
Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ скерувало справу нардепа Дубневича до суду
Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: НАБУ скерувало справу нардепа Дубневича до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
15K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
11K
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
9223
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
8506
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua